செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025
செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (09:09 IST)

பொது இடத்தில் விசிலடித்த ரசிகர்கள்… சைகையிலேயே ‘ஆஃப்’ செய்த அஜித்!

இந்த ஆண்டு முழுவதும் சினிமா மற்றும் கார் பந்தயம் என இரட்டைக் குதிரைகளில் பயணித்து வருகிறார் அஜித். தன்னுடைய ‘குட் பேட் அக்லி’ படம் அடைந்த மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பிறகு அஜித்குமார் கடந்த சில மாதங்களாக கார் பந்தயங்களில் ஆர்வமாகக் கலந்துகொண்டு வருகிறார். இனிமேல் வருடத்துக்கு ஒரு படம், மீத நேரத்தில் கார் ரேஸ் பந்தயங்கள் என திட்டம் வகுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

ஆண்டுக்கு ஒரு படம் மற்ற நாட்களில் கார் பந்தயம் என அவர் முடிவு செய்துள்ளார். இதற்காக அவர் அஜித்குமார் ரேஸிங் என்ற அணியை உருவாக்கியுள்ளார். அதில் சமீபத்தில் தமிழகத்தின் ரேஸர் நரேன் கார்த்திகேயனும் இணைந்தார். தொடர்ந்து துபாய், ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளில் பந்தயங்களில் கலந்துகொண்ட அஜித்குமார் அணி அடுத்து ஸ்பெயினில் நடந்த கார் ரேஸில் கலந்துகொண்டு மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தது. அடுத்து மலேசியாவில் நடக்கவுள்ள லீ மான்ஸ் பந்தயத்திலும் அவரது அணிக் கலந்துகொள்ளவுள்ளது.

கார் பந்தயங்கள் காரணமாக ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நாட்டில் இருக்கிறார் அஜித். இந்நிலையில் அஜித் சம்மந்தமான வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது. அதில் அஜித் ஹோட்டல் ஒன்றில் இருக்க அவரைப் பார்க்கும் ரசிகர்கள் சிலர் அவரைப் பார்த்த ஆச்சர்யத்தில் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த அவர்களுக்குக் கையசைத்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துகிறார் அஜித். அப்போது ஒரு ரசிகர் ஆர்வமிகுதியில் பொது இடம் என்று கூட பார்க்காமல் விசிலடிக்க, அதனால் முகம் மாறும் அஜித் ‘அப்படியெல்லாம் செய்யக் கூடாது’ என சைகை செய்ய அந்த ரசிகர் அமைதியாகிறார். இந்த வீடியோ இணையத்தில் பரவி வைரல் ஆகிவருகிறது. தன்னுடைய ரசிகர்கள் ஒரு நடிகர் இப்படிதான் பொறுப்புடன் கட்டுப்படுத்தவேண்டும் என அஜித்துக்குப் பாராட்டுகளும் குவிந்து வருகின்றன.

மீண்டும் மோதும் பிரபாஸ் & ஷாருக் கான்… ஒரே நாளில் ரிலீஸாகும் கிங் &பவுஜி!

மீண்டும் மோதும் பிரபாஸ் & ஷாருக் கான்… ஒரே நாளில் ரிலீஸாகும் கிங் &பவுஜி!பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக் கானுக்கு கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு மிகச்சிறப்பானதாக அமைந்தது. அந்த ஆண்டில் அவர் நடித்த பதான், ஜவான் மற்றும் டன்கி ஆகிய மூன்று படங்களும் அடுத்தடுத்து ஹிட்டாகின. இவ்வாறு ஹாட்ரிக் கொடுத்த ஷாருக் கான் அடுத்து ‘கிங்’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

கார்த்தி தன்னை ஒரு நடிகராகப் பார்ப்பதில்லை… இயக்குனர் நலன் குமாரசாமி பாராட்டு!

கார்த்தி தன்னை ஒரு நடிகராகப் பார்ப்பதில்லை… இயக்குனர் நலன் குமாரசாமி பாராட்டு!மெய்யழகன் படத்துக்குப் பிறகு நடிகர் கார்த்தி நலன் குமாரசாமி இயக்கத்தில் ’வா வாத்தியார்’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் சத்யராஜ், ராஜ்கிரண் மற்றும் க்ரீத்தி ஷெட்டி ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர். சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்கிறார். ஸ்டுடியோ கிரீன் நிறுவனம் சார்பாக ஞானவேல் ராஜா தயாரிக்கிறார்.

சிவப்பு நிற உடையில் திவ்யபாரதியின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் க்ளிக்ஸ்!

சிவப்பு நிற உடையில் திவ்யபாரதியின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் க்ளிக்ஸ்!பேச்சிலர் படத்தின் நாயகி திவ்யபாரதி அந்த படத்தில் இருந்தே ரசிகர் கூட்டம் உருவாகி விட்டது. இப்போது அவரும் வரிசையாக படங்களில் ஒப்பந்தம் ஆகி வருகிறார். இந்நிலையில் அவரின் சமூகவலைதளப் பக்கம் கவர்ச்சி புகைப்படங்களால் நிரம்பி வருகிறது

வித்தியாசமான உடையில் அசத்தல் போஸ் கொடுத்த மிருனாள் தாக்கூர்!

வித்தியாசமான உடையில் அசத்தல் போஸ் கொடுத்த மிருனாள் தாக்கூர்!பாலிவுட் நடிகையான மிருனாள் தாக்கூர் சீதாராமம் திரைப்படம் மூலமாக தென்னிந்திய ரசிகர்களுக்கு அறிமுகம் ஆனார். தெலுங்கில் உருவான அந்த திரைப்படம் தென்னிந்திய மொழிகள் அனைத்திலும் ஹிட் ஆகி ஆகியதால் ஒரே படத்தில் தென்னிந்தியா முழுவதும் பிரபலம் ஆனார்.

ரிலீஸ் தாமதத்தால் கடுப்பான சூர்யா ரசிகர்கள்… தீபாவளிக்கு வரும் ‘கருப்பு’ சர்ப்ரைஸ் அப்டேட்!

ரிலீஸ் தாமதத்தால் கடுப்பான சூர்யா ரசிகர்கள்… தீபாவளிக்கு வரும் ‘கருப்பு’ சர்ப்ரைஸ் அப்டேட்!கங்குவா மற்றும் ரெட்ரோ ஆகிய படங்களுக்குப் பிறகு சூர்யா ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகும் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை டிரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார். படத்தில் கதாநாயகியாக த்ரிஷா ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நட்டி நட்ராஜ், ஸ்வாஸிகா மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.

