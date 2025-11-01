சனி, 1 நவம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: சனி, 1 நவம்பர் 2025 (07:45 IST)

இரசிகர்களின் ‘அன்பும் தொல்லையும்’… அஜித் மகிழ்ச்சி& வருத்தம்!

நடிகர் அஜித் அதிசயமாக தற்போது பொது வெளிகளுக்கு அதிகம் வருகிறார். அடிக்கடி ஊடகங்களை சந்திக்கிறார். இந்த மாற்றங்கள் எல்லாமே அவர் மீண்டும் கார் பந்தயங்களில் கலந்துகொள்ள ஆரம்பித்த பின்னர் நடக்கத் தொடங்கியுள்ளன. இந்நிலையில் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் தற்போது ‘தி ஹாலிவுட் ரிப்போர்ட்டர்’ எனும் ஊடகத்துக்கு காணொளி நேர்காணல் அளித்துள்ளார்.

அதில் தன்னுடைய திரை வாழ்க்கை மற்றும் மோட்டார்ஸ்போர்ட்ஸ் வாழ்க்கைக் குறித்துப் பல விஷயங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். தனக்கு இருக்கும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களின் அன்பு மற்றும் சில நேரம் ஏற்படும் வருத்தம் ஆகியவற்றையும் அதில் பகிர்ந்துள்ளார்.

ரசிகர்கள் குறித்துப் பேசும்போது “இரசிகர்கள் என் மீது பொழியும் அன்புக்கு நான் என்றென்றும் கடன் பட்டுள்ளேன். ஆனால் அதே அன்பின் காரணமாகவே நான் என் குடும்பத்தினருடன் வெளியில் செல்ல முடியாத சூழலும் உருவாகிறது. நான் என் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அழைத்து சென்றால் கூட ‘இங்கிருந்து சென்றுவிடுங்கள்’ என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.

