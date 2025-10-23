வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (18:48 IST)

அஜித்தின் சூப்பர் ஹிட் படம் 26 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரி ரிலீஸ்…!

அஜித்தின் சூப்பர் ஹிட் படம் 26 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரி ரிலீஸ்…!
சமீபகாலமாக பழைய படங்களின் ரி ரிலீஸ் அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. புதுப்படங்களின் வரவேற்புக் குறைவாக உள்ள நிலையில் சென்னையின் பிரபல திரையரங்குகள் இதுபோல பழைய படங்களை ரி ரிலீஸ் செய்கின்றனர். புது படங்கள் ஓடாததுதான் இதற்குக் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் ரசிகர்கள் பழைய படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பைக் கொடுத்து வருகின்றனர் என்பதே அதிக படங்கள் ரி ரிலீஸ் ஆகக் காரணம்.

ஆளவந்தான், வேட்டையாடு விளையாடு, புதுப்பேட்டை மற்றும் ஆயிரத்தில் ஒருவன், வாலி, கில்லி, சச்சின் மற்றும் கேப்டன் பிரபாகரன் ஆகிய திரைப்படங்கள் ரி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான வரவேற்பை ரசிகர்களிடம் பெற்றன. இவற்றில் உச்சமாக விஜய்யின் கில்லி திரைப்படம் ரி ரிலீஸில் 20 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து ரி ரிலீஸில் சாதனைப் படைத்தது.

இந்நிலையில் அஜித்தின் சூப்பர்ஹிட் படங்களில் ஒன்றான ‘அமர்க்களம்’ விரைவில் ரி ரிலீசாகவுள்ளது. அஜித், ஷாலினி, ரகுவரன் மற்றும் நாசர் ஆகியோர் நடிப்பில் சரண் இயக்கிய அமர்க்களம் படம் 1999 ஆம் ஆண்டு ரிலீஸாகி சூப்பர் ஹிட் ஆனது குறிப்பிடத்தக்கது.

பைசன் படம் பார்த்தப்போ என்னையே பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு! - அண்ணாமலை நெகிழ்ச்சி!

பைசன் படம் பார்த்தப்போ என்னையே பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு! - அண்ணாமலை நெகிழ்ச்சி!மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடித்து வெளியான பைசன் படத்தை பார்த்து படக்குழுவை பாராட்டியுள்ளார் பாஜக முன்னாள் தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை.

தனுஷின் ‘இட்லி கடை’ ஓடிடி ரிலீஸ்.. தேதி என்ன? எந்த ஓடிடி?

தனுஷின் ‘இட்லி கடை’ ஓடிடி ரிலீஸ்.. தேதி என்ன? எந்த ஓடிடி?நடிகர் தனுஷ் நடித்து, இயக்கிய 'இட்லி கடை' திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்திய மெகா சீரியலில் நடிக்கும் பில்கேட்ஸ்! உறுதிப்படுத்திய ஸ்மிருதி இரானி!

இந்திய மெகா சீரியலில் நடிக்கும் பில்கேட்ஸ்! உறுதிப்படுத்திய ஸ்மிருதி இரானி!முன்னாள் அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி நடித்து வரும் சீரியலில் தொழிலதிபர் பில்கேட்ஸ் சிறப்பு தோற்றத்தில் வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

மனோரமா மகன், தேவா தம்பி.. ஒரே நாளில் தமிழ் திரையுலகில் 2 மரணங்கள்.. கண்ணீர் அஞ்சலி..!

மனோரமா மகன், தேவா தம்பி.. ஒரே நாளில் தமிழ் திரையுலகில் 2 மரணங்கள்.. கண்ணீர் அஞ்சலி..!தமிழ் திரையுலகில் ஒரே நாளில் அடுத்தடுத்து இரண்டு முக்கிய பிரபலங்களின் மரணங்கள் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

பிரபல இசை நிறுவனத்தின் மேல் அதிருப்தியில் சந்தோஷ் நாராயணன்… என்ன காரணம்?

பிரபல இசை நிறுவனத்தின் மேல் அதிருப்தியில் சந்தோஷ் நாராயணன்… என்ன காரணம்?தமிழ் சினிமாவில் எப்போதுமே குடும்ப செண்டிமெண்ட் கதைகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. அந்த வரிசையில் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் ‘தலைவன் தலைவி’ ஆகஸ்ட் மாதம் ரிலீஸாகி வசூலை வாரிக் குவித்தது. மகாராஜா படத்துக்குப் பிறகு விஜய் சேதுபதிக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக அமைந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com