வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025
வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025 (18:57 IST)

நடிகர் அஜித்தின் அடுத்த படம்: சம்பளம் குறித்த சிக்கல் நீடிப்பு

நடிகர் அஜித்தின் அடுத்த படம் குறித்த அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகாததற்கு, அவரது சம்பள எதிர்பார்ப்பே முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. பல தயாரிப்பாளர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும், அஜித்தின் சம்பள விஷயத்தில் ஒருமித்த கருத்து எட்டப்படவில்லை.
 
தயாரிப்பாளர்கள் அஜித்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை முன்வைக்கும்போது, அவர் ₹185 கோடி சம்பளம் வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருப்பதாக தெரிகிறது.
 
தயாரிப்பாளர் லலித், அஜித்தின் சம்பளம் ₹125 கோடியாக இருந்தால் படம் தயாரிக்க தயாராக இருப்பதாகக் கூறியதாகவும், ஆனால் அஜித் அதை ஏற்க மறுத்துவிட்டதாகவும் சினிமா வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
இந்த அதிகப்படியான சம்பள எதிர்பார்ப்பு காரணமாக, பல தயாரிப்பாளர்கள் இந்த படத்திலிருந்து பின்வாங்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
 
தயாரிப்பாளர்கள் இந்த விவகாரத்தில் அஜித்திடம் உண்மை நிலவரத்தை மறைக்கிறார்களா அல்லது அவர் நிஜமான வியாபார நிலவரத்தைப் புரிந்துகொள்ளவில்லையா என்ற விவாதம் எழுந்துள்ளது. இதற்கு ஒரு தீர்வாக, நடிகர்கள் தாங்களே சொந்தமாக படம் தயாரித்து, அதன் மூலம் சினிமா வியாபாரத்தின் நடைமுறை சிக்கல்களைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று சிலர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
 
வெற்றிமாறனின் பிறந்த நாளில் சிம்பு பட அறிவிப்பு.. மாஸ் வீடியோவை வெளியிட்ட தாணு..!

வெற்றிமாறனின் பிறந்த நாளில் சிம்பு பட அறிவிப்பு.. மாஸ் வீடியோவை வெளியிட்ட தாணு..!"வெற்றி நடை வீர நடை, வெல்லும் இவன் படை" என்ற அடைமொழியுடன், அகவை 50-ல் அடியெடுத்து வைக்கும் இயக்குநர் வெற்றிமாறன் அவர்களுக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் என தயாரிப்பாளர் தாணு, வெற்றிமாறனுக்கு தனது எக்ஸ் பகக்த்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

பிரியா வாரியரின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!

பிரியா வாரியரின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!ஒரு அடார் லவ் என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கும் அறிமுகமானார் பிரியா பிரகாஷ் வாரியர். அந்த படத்தில் ஒரு காட்சியில் அவரது கண்ணசைவின் அழகில் சொக்கிப்போன இளைஞர்கள் இங்கு ஏராளம்.

இளவரசி தோற்றத்தில் செம்ம க்யூட் போஸ் கொடுத்த மடோனா செபாஸ்டியன்!

இளவரசி தோற்றத்தில் செம்ம க்யூட் போஸ் கொடுத்த மடோனா செபாஸ்டியன்!2015 ஆம் வருடம் வெளியான பிரேமம் திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிகளில் மிகப்பெரிய கவனத்தைப் பெற்று வெற்றி பெற்றது. அந்த படத்தில் நடித்த அனுபமா பரமேஸ்வரன், சாய் பல்லவி மற்றும் மடோனா செபாஸ்டியன் ஆகிய மூன்று கதாநாயகிகளும் பல்வேறு படங்களில் நடித்து முன்னணி கதாநாயகிகளாக மாறினர்.

ரெண்டு படம் மட்டுமே பணியாற்றிய எனக்கு…. முருகதாஸுக்கு நன்றி தெரிவித்த அனிருத்!

ரெண்டு படம் மட்டுமே பணியாற்றிய எனக்கு…. முருகதாஸுக்கு நன்றி தெரிவித்த அனிருத்!தமிழ் சினிமாவில் தற்போது அதிக சம்பளம் வாங்கும் இசையமைப்பாளராக இருந்து வருகிறார் அனிருத். இதன் காரணமாக முன்னணி நடிகர்கள் படங்களுக்கு மட்டும்தான் அவர் இசையமைத்து வருகிறார். தமிழ் தாண்டியும் தெலுங்கு மற்றும் இந்தி சினிமாக்களுக்கும் இசையமைத்து வருகிறார்.

கூலி படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

கூலி படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!தமிழ் சினிமாவின் வசூல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் சமீபத்தைய சென்சேஷன் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவாக்கிய ‘கூலி’ படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உலகம் முழுவதும் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

