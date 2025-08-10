ஞாயிறு, 10 ஆகஸ்ட் 2025
Last Modified: ஞாயிறு, 10 ஆகஸ்ட் 2025 (08:37 IST)

அஜித் காலில் விழுந்த ஷாலினி.. வீட்டுக்கு போனதும் நான் காலில் விழனும்.. அஜித் சொன்ன காமெடி..! வைரல் வீடியோ..

நடிகர் அஜித்குமார், தனது மனைவி ஷாலினி காலில் விழுந்து வணங்கிய போது, "வீட்டுக்குப் போனால் நானும் உன் காலில் விழ வேண்டும்" என்று நகைச்சுவையாக சொன்ன வீடியோ, தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
 
சமீபத்தில் வரலட்சுமி விரதத்தை முன்னிட்டு நடிகர் அஜித்குமார் தனது மனைவி ஷாலினியுடன் இணைந்து பூஜைகளில் கலந்துகொண்டார். பூஜை முடிந்ததும், ஷாலினி தனது கணவர் அஜித்குமாரின் காலில் விழுந்து வணங்கி ஆசி பெற்றார். அஜித் தடுத்தும் அவர் அதை செய்தார்.
 
ஷாலினியை எழுப்பிவிட்ட அஜித், அங்கிருந்தவர்களிடம் "வீட்டுக்குப் போனால் நானும் உன் காலில் விழ வேண்டும்" என்று நகைச்சுவையாக கூறினார். அஜித்தின் இந்த கூற்றைக் கேட்டு அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் சிரித்தனர்.
 
ஷாலினி இந்த வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்து, "என் இதயத்தை உருக்குகிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோ அஜித் மற்றும் ஷாலினி ரசிகர்கள் மத்தியில் மட்டுமின்றி, பொதுவான சமூக வலைதளப் பயனர்கள் மத்தியிலும் அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
 
