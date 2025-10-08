புதன், 8 அக்டோபர் 2025
அஜித் படத்தின் படப்பிடிப்பில் திடீர் மாற்றம்.. ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டுகளின் வருத்தம்:

தமிழ் சினிமாவின் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டுகள் சிலர், நடிகர் அஜித் சார் தனது படங்களின் படப்பிடிப்பை அடிக்கடி ஹைதராபாத்தில் வைப்பதால், சென்னையில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கானோருக்கு வேலைவாய்ப்பு பாதிக்கப்படுவதாக வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித் நடிக்கும் அடுத்த படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போதைய தகவல் படி, மழைக்காலத்தை கருத்தில் கொண்டும், அமைதியான சூழலை விரும்புவதாலும், படக்குழு படப்பிடிப்பை ஹைதராபாத்துக்கு மாற்றியுள்ளது என்று கூறப்படுகிறது.
 
இந்த படத்தைத் தயாரிக்க ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. ஆனால், நடிகர் அஜித் ஒரு நிபந்தனை விதித்துள்ளாராம்: அவர் நடிக்கும் படத்தை எடுக்கும்போது, அந்த நிறுவனம் வேறு எந்த படத்தையும் தயாரிக்கக் கூடாது. 
 
தனது படத்திற்குக் குறைந்தபட்சம் 150 நாட்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புவதால், ரோமியோ பிக்சர்ஸ் தனது முந்தைய படங்களின் விநியோக உரிமையைக் கூட ரத்து செய்துள்ளது.
 
மிஸ்டர் & மிஸஸ் தமிழ் இலண்டன் கொண்டாட்டம்!

மிஸ்டர் & மிஸஸ் தமிழ் இலண்டன் கொண்டாட்டம்!தமிழ் சமூகத்தில் புதிய அலை உருவாகியுள்ளது—தோழமை, திறமை, மற்றும் துணிச்சல் மிகுந்த பெண்கள். Miss & Mrs Tamil (UK & Europe) என்பது ஒரு மேடையே அல்ல; இது ஒரு இயக்கம். அழகு நோக்கமும், திறமை அரங்கும், சமூகத்திற்கான நிலையான ஆசையும் கொண்ட ஒரு இயக்கம்.

பணத்திற்காக ஹிஜாப் அணிந்தாரா தீபிகா படுகோன்.. போலி ஃபெமினிசம் என குற்றச்சாட்டு..!

பணத்திற்காக ஹிஜாப் அணிந்தாரா தீபிகா படுகோன்.. போலி ஃபெமினிசம் என குற்றச்சாட்டு..!நடிகை தீபிகா படுகோன் மற்றும் ரன்வீர் சிங் இணைந்து நடித்துள்ள அபுதாபி சுற்றுலா விளம்பரம், தீபிகா ஹிஜாப் அணிந்து தோன்றியதால் கடும் சர்ச்சைக்கு உள்ளாகியுள்ளது.

ராஷி கண்ணா கார்ஜியஸ் கிளிக்ஸ்… வைரல் ஆல்பம்!

ராஷி கண்ணா கார்ஜியஸ் கிளிக்ஸ்… வைரல் ஆல்பம்!பாலிவுட் நடிகையான ராஷி கண்ணா இமைக்கா நொடிகள் படம் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார். அடுத்தடுத்து படங்களில் தோன்றிய அவர், தற்போது தமிழில் பிஸியான நடிகைகளுள் ஒருவராக வலம்வந்து கொண்டிருக்கிறார். கடைசியாக தமிழில் அவர் நடித்த படம் சர்தார். அந்த படத்தில் கார்த்திக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார்.

க்ரீத்தி ஷெட்டியின் அழகியப் புகைப்படத் தொகுப்பு!

க்ரீத்தி ஷெட்டியின் அழகியப் புகைப்படத் தொகுப்பு!கீர்த்தி ஷெட்டி அறிமுகமான உப்பெண்ணா திரைப்படத்தின் மூலமாக அறிமுகம் பெற்றவர் கீர்த்தி ஷெட்டி. அந்த ஒரு படத்திலேயே தமிழ் தெலுங்கு என இருமொழிகளிலும் ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார். இதையடுத்து பல முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார். அவர் நடித்த வாரியர் திரைப்படமும் தமிழில் ரிலீஸாகி கவனம் பெற்றது.

ஏன் ‘பைசன்’தான் என் முதல் படம் என்று சொல்கிறேன்?… துருவ் விக்ரம் சொல்லும் காரணம்!

ஏன் ‘பைசன்’தான் என் முதல் படம் என்று சொல்கிறேன்?… துருவ் விக்ரம் சொல்லும் காரணம்!நடிகர் விக்ரம்மின் மகனான துருவ் விக்ரம் ‘அர்ஜுன் ரெட்டி’யின் ரீமேக் படமான ஆதித்யா வர்மா படம் மூலமாக் அறிமுகமானார். அதன் பின்னர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் உருவான ‘மகான்’ திரைப்படத்தில் நடித்தார். அதையடுத்து மூன்றாவது படமாக மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் ‘பைசன்’ படத்தில் நடித்துள்ளார்.

