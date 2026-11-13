மகன் படிக்கும் பள்ளிக்கு தீடீர் விசிட் அடித்த அஜித்!.. செம சரப்பரைஸ்..
குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்திற்கு பின் அஜித் எந்த புதிய படத்திலும் நடிக்கவில்லை. 185 கோடி சம்பளம் கேட்டதால் அவரை வைத்து படமெடுக்க தயாரிப்பாளர் யாரும் கிடைக்கவில்லை. எனவே, தானே சொந்தமாக படத்தை தயாரிப்பது என அஜித் முடிவு செய்தார். ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் டேர் டெவில் என்கிற படம் தற்போது உருவாகி வருகிறது.
இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜிராவ் பிலிம் சிட்டியில் தொடங்கவிருக்கிறது. ஒரு பக்கம் கடந்த சில வருடங்களாகவே தொடர்ந்து கார் ரேஸில் கலந்து கொள்வதால் அஜித் பல வெளிநாடுகளுக்கும் பயணம் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது. இதனால் அவர் குடும்பத்துடன் நேரம் செலவிடுவது குறைந்துவிட்டது. தனது கனவை நிறைவேற்றுவதற்காக குடும்பத்தாருடன் நேரம் செலவழிப்பது தியாகம் செய்து வருகிறார் அஜித்.
இந்நிலையில், திடீரென சென்னை வந்த அஜித் தனது மகன் ஆத்விக் படிக்கும் பள்ளிக்கு சென்று மகனுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளார். அஜித்தை பார்த்ததும் ஆத்விக் ஓடிவந்து அவரை கட்டிக் கொண்டார். இது தொடர்பான புகைப்படம் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.
இந்நிலையில், திடீரென சென்னை வந்த அஜித் தனது மகன் ஆத்விக் படிக்கும் பள்ளிக்கு சென்று மகனுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளார். அஜித்தை பார்த்ததும் ஆத்விக் ஓடிவந்து அவரை கட்டிக் கொண்டார். இது தொடர்பான புகைப்படம் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.