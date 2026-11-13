  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. ajith met his son athvik in chennai school
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (14:00 IST)

மகன் படிக்கும் பள்ளிக்கு தீடீர் விசிட் அடித்த அஜித்!.. செம சரப்பரைஸ்..

ajith son
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (14:16 IST)
google-news
குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்திற்கு பின் அஜித் எந்த புதிய படத்திலும் நடிக்கவில்லை. 185 கோடி சம்பளம் கேட்டதால் அவரை வைத்து படமெடுக்க தயாரிப்பாளர் யாரும்  கிடைக்கவில்லை. எனவே, தானே சொந்தமாக படத்தை தயாரிப்பது என அஜித் முடிவு செய்தார். ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் டேர் டெவில் என்கிற படம் தற்போது உருவாகி வருகிறது.

இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜிராவ் பிலிம் சிட்டியில் தொடங்கவிருக்கிறது. ஒரு பக்கம் கடந்த சில வருடங்களாகவே தொடர்ந்து கார் ரேஸில் கலந்து கொள்வதால் அஜித் பல வெளிநாடுகளுக்கும் பயணம் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது. இதனால் அவர் குடும்பத்துடன் நேரம் செலவிடுவது குறைந்துவிட்டது. தனது கனவை நிறைவேற்றுவதற்காக குடும்பத்தாருடன் நேரம் செலவழிப்பது தியாகம் செய்து வருகிறார் அஜித்.

இந்நிலையில், திடீரென சென்னை வந்த அஜித் தனது மகன் ஆத்விக் படிக்கும் பள்ளிக்கு சென்று மகனுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளார். அஜித்தை பார்த்ததும் ஆத்விக் ஓடிவந்து அவரை கட்டிக் கொண்டார். இது தொடர்பான புகைப்படம் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
சுந்தர்.சிக்கு 2வது தோல்வி!.. 20 கோடி வசூலை தாண்டாத மூக்குத்தி அம்மன் 2...

மகன் படிக்கும் பள்ளிக்கு தீடீர் விசிட் அடித்த அஜித்!.. செம சரப்பரைஸ்..

மகன் படிக்கும் பள்ளிக்கு தீடீர் விசிட் அடித்த அஜித்!.. செம சரப்பரைஸ்..குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்திற்கு பின் அஜித் எந்த புதிய படத்திலும் நடிக்கவில்லை.

சுந்தர்.சிக்கு 2வது தோல்வி!.. 20 கோடி வசூலை தாண்டாத மூக்குத்தி அம்மன் 2...

சுந்தர்.சிக்கு 2வது தோல்வி!.. 20 கோடி வசூலை தாண்டாத மூக்குத்தி அம்மன் 2...தமிழ் சினிமாவில் காமெடி கலந்த காதல் திரைப்படங்களை கொடுத்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் சுந்தர்.சி.

200 கோடி வசூலை தாண்டிய சீன்!.. சூர்யாவுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றி...

200 கோடி வசூலை தாண்டிய சீன்!.. சூர்யாவுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றி...நடிகர் சூர்யா மலையாள பட இயக்குனர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள திரைப்படம் சீன். இந்த படத்தில் நஸ்ரியா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். தொடர் கொலைகளை செய்யும் சைக்கோ கொலைகாரனை பிடிக்க போலிஸ் அதிகாரரியான சூர்யா முயற்சி செய்வதுதான் படத்தின் கதை .

நடிகை சாய்பல்லவியின் காலில் விழுந்து கதறியழுத வசனகர்த்தா.. என்ன நடந்தது?

நடிகை சாய்பல்லவியின் காலில் விழுந்து கதறியழுத வசனகர்த்தா.. என்ன நடந்தது?நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ராமாயணா: பாகம் 1' திரைப்படத்தில் சீதை கதாபாத்திரத்தில் நடித்தபோது தனக்கு ஏற்பட்ட நெகிழ்ச்சியான அனுபவத்தை நடிகை சாய் பல்லவி பகிர்ந்துள்ளார். அண்மையில் யூடியூப் சேனல் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் பேசிய அவர், படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் தன்னை கண்கலங்க வைத்ததாக குறிப்பிட்டார்.

ஜெயிலர் 2 படத்திற்கு முன்பே ரூ.1000 கோடி வசூலித்த ராமாயனம்.. இந்தி பதிப்பில் தான் மிகப்பெரிய வசூல்...

ஜெயிலர் 2 படத்திற்கு முன்பே ரூ.1000 கோடி வசூலித்த ராமாயனம்.. இந்தி பதிப்பில் தான் மிகப்பெரிய வசூல்...நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி மற்றும் யாஷ் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான 'ராமாயணா' திரைப்படம், உலகளாவிய பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூலில் 1,000 கோடி ரூபாய் என்ற மாபெரும் மைல்கல்லை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது.