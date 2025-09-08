இந்திய சினிமாவைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் லோகோ… கார் ரேஸ் ஆடையில் பதித்த அஜித்!
தன்னுடைய ‘குட் பேட் அக்லி’ படம் அடைந்த மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பிறகு அஜித்குமார் கடந்த சில மாதங்களாக கார் பந்தயங்களில் ஆர்வமாகக் கலந்துகொண்டு வருகிறார். இனிமேல் வருடத்துக்கு ஒரு படம், மீத நேரத்தில் கார் ரேஸ் பந்தயங்கள் என திட்டம் வகுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.
தற்போது ஜெர்மனியில் நடக்கும் கார் ரேஸ் பந்தயத்தில் அவரது அணி கலந்துகொண்டு வருகிறது. அப்போது அவரை ஒரு ஊடகவியலாளர் நேர்காணல் செய்ய வந்தபோது “எல்லோரும் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் எளிது என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அதற்கு உடல்ரீதியாகவும் மனரீதியாகவும் தயாராவது சவாலானது. அதனால் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸை பிரபலப்படுத்துங்கள்; என்னை ப்ரமோட் பண்ணாதீங்க. நிச்சயமாக இந்தியாவில் இருந்து ஒரு f1 ரேஸர் வந்து உலகளவில் கவனம் ஈர்ப்பார்.” எனக் கூறியுள்ளார்.
இந்நிலையில் அஜித் தன்னுடைய ரேஸ் பந்தய உடையில் நூறாண்டுகால இந்திய சினிமாவைப் பிரதிபலிக்கும் Indian film industry என்ற லோகோவை இடம்பெறச் செய்துள்ளார். இனிமேல் அவர் பங்கேற்கும் பந்தயங்களில் இந்த லோகோவும் இடம்பெறும் என அறிவித்துள்ளார்.