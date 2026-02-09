அஜித் கலந்து கொண்ட ஆசிய லெ மான்ஸ்தொடரின் இறுதிப் போட்டி.. அஜித்துக்கு எந்த இடம்?
அபுதாபியில் நடைபெற்ற ஆசிய லெ மான்ஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், தமிழ் திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமும் கார் பந்தய வீரருமான அஜித் குமார் பங்கேற்று அசத்தினார். டீம் விராஜ் சார்பாக லிகியர் JS P320-டொயோட்டா காரை செலுத்திய அஜித், முதல் பந்தயத்தில் டயர் பஞ்சர் போன்ற சவால்களை எதிர்கொண்ட போதிலும், விடாமுயற்சியுடன் போராடி ஏழாவது இடத்தை பிடித்தார். இரண்டாவது பந்தயம் விபத்து காரணமாக குறைக்கப்பட்ட நிலையிலும், அஜித்தின் வேகம் ரசிகர்களை வியக்க வைத்தது.
இந்த உற்சாகமான தருணத்தில், அஜித்தின் தீவிர ரசிகரான நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் 'மங்காத்தா' பட இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு ஆகியோர் நேரில் சென்று அஜித்துக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.
அஜித்தின் அர்ப்பணிப்பை பாராட்டி சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்ட பதிவுகள் இணையத்தில் வைரலாகின. சுமார் 21,000-க்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்கள் திரண்டிருந்த இந்த நிகழ்வு, சினிமா நட்சத்திர அந்தஸ்தையும் அஜித்தின் கார் பந்தய ஆர்வத்தையும் ஒன்றாக இணைத்தது.
அஜித்தின் சிவப்பு நிற ஹெல்மெட் மற்றும் அவரது பந்தய வேகம் கோலிவுட் வட்டாரத்தில் தற்போதைய பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
Edited by Siva