வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 10 ஏப்ரல் 2026 (17:43 IST)

வந்த ஒருத்தரையும் கண்டிஷன் போட்டு ஓடவிட்ட அஜித்!.. இது எங்க போய் முடியுமோ!..

தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அஜித். கடந்த சில வருடங்களாகவே கார் ரேஸில் பங்கேற்று வருகிறார். துபாய், மலேசியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் நடந்த கார் ரேஸில் அவரின் டீம் விளையாடி வருகிறது.

இன்னும் சில வருடங்கள் அவர் தொடர்ந்து கார் ரேஸில் விளையாடுவார் என தெரிகிறது.
ஒருபக்கம் திரைப்படங்களைப் பொறுத்தவரை குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்திற்கு பின் அவர் மீண்டும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்க போவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.. ஆனால் அஜித் 155 கோடி சம்பளம் கேட்பதால் அந்த படத்தை தயாரிக்க எந்த தயாரிப்பாளரும் முன் வரவில்லை..

மும்பைக்கெல்லாம் சென்று தயாரிப்பாளர்களை தேடிப்பார்த்தார்கள். ஆனால் எதுவும் செட் ஆகவில்லை. இந்நிலையில்தான் இப்படத்தை தயாரிக்க ஆர்வம் காட்டி ஆந்திராவிலிருந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் அஜித் தரப்பிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கிறார். ஆனால், இந்த மாதம் 5 நாள், அந்த மாசம் 10 நாள் என ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் இவ்வளவு நாட்கள்தான் ஷூட்டிங் வருவேன் என அஜித் சொன்னதை கேட்டு அவருக்கு மயக்கம் வராத குறைதானாம்.  இப்படி கால்ஷீட் கொடுத்தால் நான் எப்போது படத்தை முடிப்பேன் என்று சொல்லி வந்த வழியே போய்விட்டாராம் அந்த ஆந்திரா தயாரிப்பாளர்.

எல்லார் மேலையும் ஆக்‌ஷன் எடுங்க!.. விஜய்க்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்த எஸ்.கே!...

எல்லார் மேலையும் ஆக்‌ஷன் எடுங்க!.. விஜய்க்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்த எஸ்.கே!...விஜயின் கடைசி திரைப்படமாக பார்க்கப்படும் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற சில நிமிட காட்சிகள் நேற்று இணையத்தில் லீக் ஆனது. இது படக்குழுவுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்த நிலையில் முழு படத்தையும் சில இணையதளங்கள் பதிவேற்றம் செய்ததாக செய்திகள் வெளியானது.

ரிலீசுக்கு முன்பே லீக்கான ஜனநாயகன் காட்சிகள் - எச்.வினோத் போட்ட பதிவு

ரிலீசுக்கு முன்பே லீக்கான ஜனநாயகன் காட்சிகள் - எச்.வினோத் போட்ட பதிவுஅரசியல் கட்சித் துவங்கியுள்ள நடிகர் விஜய்யின் கடைசிப் படம் 'ஜனநாயகன்'. இயக்குநர் எச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படம், தமிழ்

ஜனநாயகன் படத்த டவுன்ட்லோட், ஷேர் பண்ணா லீகல் ஆக்‌ஷன்!.. தயாரிப்பு நிறுவனம் எச்சரிக்கை!...

ஜனநாயகன் படத்த டவுன்ட்லோட், ஷேர் பண்ணா லீகல் ஆக்‌ஷன்!.. தயாரிப்பு நிறுவனம் எச்சரிக்கை!...நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு சென்றுவிட்ட நிலையில் அவர் நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் தற்போது வரை வெளியாகவில்லை

ஜனநாயகன் லீக்!.. ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒருவரின் கனவு!.. ஹெச்.வினோத் ஃபீலிங்...

ஜனநாயகன் லீக்!.. ஒவ்வொரு காட்சியும் ஒருவரின் கனவு!.. ஹெச்.வினோத் ஃபீலிங்...ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ஜனநாயகன்.

அட்லீயின் ‘ராக்கா’.. அல்லு அர்ஜூனை விட தீபிகாவுக்கு 7 மடங்கு சம்பளம் குறைவா? ராஷ்மிகாவுக்கு எவ்வளவு?

அட்லீயின் 'ராக்கா'.. அல்லு அர்ஜூனை விட தீபிகாவுக்கு 7 மடங்கு சம்பளம் குறைவா? ராஷ்மிகாவுக்கு எவ்வளவு?அட்லீ இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் 'ராக்கா' திரைப்படம், அதன் பிரம்மாண்ட பட்ஜெட் மற்றும் நட்சத்திர பட்டாளத்தால் இந்திய திரையுலகையே அதிர வைத்துள்ளது.

