புதன், 17 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Modified: புதன், 17 செப்டம்பர் 2025 (19:01 IST)

அஜித்தின் ’குட் பேட் அக்லி’ படத்தால் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு ரூ.70 கோடி நஷ்டமா?

பிரபல இயக்குனரான ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கிய 'குட் பேட் அக்லி' திரைப்படம், இளையராஜாவின் பாடல்கள் முறையான அனுமதி இல்லாமல் பயன்படுத்தப்பட்டதால், நெட்பிளிக்ஸ் தளத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு கிட்டத்தட்ட ரூ.70 கோடி நஷ்டத்தை அடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
'குட் பேட் அக்லி' திரைப்படத்தில் இளையராஜாவின் சில பாடல்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட நிலையில், அதற்கான உரிமை முறையாக பெறப்படவில்லை என இளையராஜா தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக, நெட்பிளிக்ஸ் தளத்திலிருந்து உடனடியாக அந்த படம் நீக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த சம்பவத்தால் ஏற்பட்ட பெரும் நிதி நெருக்கடியை சமாளிக்க, தயாரிப்பு நிறுவனம், நடிகர் அஜித்துடன் பேசி அடுத்த படம் தயாரிக்க முயற்சித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம், ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை ஈடு செய்ய முடியும் என அவர்கள் நம்புவதாகவும் தெரிகிறது.
 
Edited by Siva
 

