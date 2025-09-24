புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (07:51 IST)

அஜித்- தில்ராஜு தரப்பு திடீர் சந்திப்பு… சம்பள விஷயத்தால் எழுந்த சிக்கல்!

அஜித்- தில்ராஜு தரப்பு திடீர் சந்திப்பு… சம்பள விஷயத்தால் எழுந்த சிக்கல்!
தன்னுடைய ‘குட் பேட் அக்லி’ படம் அடைந்த மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பிறகு அஜித்குமார் கடந்த சில மாதங்களாக கார் பந்தயங்களில் ஆர்வமாகக் கலந்துகொண்டு வருகிறார். இனிமேல் வருடத்துக்கு ஒரு படம், மீத நேரத்தில் கார் ரேஸ் பந்தயங்கள் என திட்டம் வகுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில் அஜித்தின் அடுத்த படத்தை ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் தயாரிக்க, ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கவுள்ளார். இந்த படத்துக்கான முன்தயாரிப்புப் பணிகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகின்றன. இந்த ஆண்டு இறுதியில் படம் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் தெலுங்கு தயாரிப்பாளர் தில் ராஜு மற்றும் அஜித்தின் மேலாளர் சுரேஷ் சந்திரா ஆகியோர் சந்தித்துப் பேசியதாக சொல்லப்படுகிறது. மார்கோ படத்தின் இயக்குனர் ஹனீஃப் அதேனி இயக்கத்தில் அஜித்தை வைத்து ஒரு படத்தைத் தயாரிப்பது தில் ராஜுவின் திட்டமாக இருந்துள்ளது. ஆனால் இந்த படத்துக்கு அஜித்துக்கு அவர் சொன்ன சம்பளம் மிகக் குறைவாக இருந்ததால் அஜித் தரப்பு பின் வாங்கி விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. சமீபகாலமாக தன்னுடைய மார்க்கெட் நிலவரத்துக்கு மேலாக அஜித் சம்பளம் கேட்டுவருவதாக ஒரு தகவல் தமிழ் சினிமா வட்டாரத்தில் பரவி வருகிறது.

"சரீரம்" திரைவிமர்சனம்!

ஜி.வி.பி பிக்சர்ஸ்,சார்பில் இயக்குனர் ஜி.வி.பெருமாள் எழுதி,இயக்கி தயாரித்துள்ள திரைப்படம் "சரீரம்"

ஸ்பைடர்மேன் ஷூட்டிங்கில் விபத்து! மருத்துவமனையில் டாம் ஹாலண்ட்! - அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

ஸ்பைடர்மேன் ஷூட்டிங்கில் விபத்து! மருத்துவமனையில் டாம் ஹாலண்ட்! - அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!பிரபல மார்வெல் சூப்பர்ஹீரோ கதாப்பாத்திரமான ஸ்பைடர்மேனின் பட ஷூட்டிங்கில் விபத்து ஏற்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நடிகை கத்ரீனா கைஃப் கர்ப்பம்.. இன்ஸ்டாகிராமில் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

நடிகை கத்ரீனா கைஃப் கர்ப்பம்.. இன்ஸ்டாகிராமில் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!பாலிவுட் நட்சத்திர ஜோடியான கத்ரினா கைஃப் மற்றும் விக்கி கௌஷல் ஆகியோர் விரைவில் பெற்றோராக போகும் மகிழ்ச்சியான செய்தியை அறிவித்துள்ளனர்.

கிளாமர் லுக்கில் அசத்தும் ராஷி கண்ணா… வைரல் புகைப்படத் தொகுப்பு!

கிளாமர் லுக்கில் அசத்தும் ராஷி கண்ணா… வைரல் புகைப்படத் தொகுப்பு!பாலிவுட் நடிகையான ராஷி கண்ணா இமைக்கா நொடிகள் படம் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார். அடுத்தடுத்து படங்களில் தோன்றிய அவர், தற்போது தமிழில் பிஸியான நடிகைகளுள் ஒருவராக வலம்வந்து கொண்டிருக்கிறார். கடைசியாக தமிழில் அவர் நடித்த படம் சர்தார். அந்த படத்தில் கார்த்திக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார்.

சேலை கட்டும் பெண்ணுக்கொரு…. ஹோம்லி லுக்கில் அசத்தும் லாஸ்லியா!

சேலை கட்டும் பெண்ணுக்கொரு…. ஹோம்லி லுக்கில் அசத்தும் லாஸ்லியா!கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கிய பிக்பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளர்களை ஒருவரான லாஸ்லியாவுக்குத்தான் முதன் முதலாக ஆர்மி தொடங்கப்பட்டது. லாஸ்லியாவின் ஆர்மி அவரது புகழை பாடிக்கொண்டு லாஸ்லியாவை தினந்தோறும் ட்விட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்ட் ஆக்கிக் கொண்டிருந்தனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com