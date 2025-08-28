வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025
வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025 (07:08 IST)

18 கோடி ரூபாயா? அம்மாடியோ?... அஜித் வாங்கிய புது சொகுசு கார்!

தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக இருப்பவர் நடிகர் அஜித். தன்னுடைய பட சம்மந்தமான விளம்பர நிகழ்ச்சிகளில் கூட அவர் கலந்துகொள்வதில்லை. ஆனாலும் அவரது படங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஓப்பனிங்கும் வசூலும் கிடைக்கின்றன. அவர் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான ‘குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று வசூலை வாரிக் குவித்துள்ளது. 250 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் திரையரங்கம் மூலமாக வசூல் ஈட்டியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

அஜித் – ஆதிக் கூட்டணி வெற்றிகரமான கூட்டணியாக அமைந்ததால் அஜித்தின் அடுத்த படத்தையும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனே இயக்கவுள்ளார் என்றும் அதை ரோமியோ பிக்சர்ஸ் சார்பாக ராகுல் தயாரிக்கவுள்ளார் என்றும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. படப்பிடிப்பு இந்த ஆண்டு இறுதியில் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. மற்ற எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.

இதற்கிடையில் அஜித் சென்னையில் இருப்பதை விட துபாயில் அதிக நாட்கள் செலவிட்டு கார் ரேஸுக்கான பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் அஜித் லிமிடெட் எடிஷன் கார் ஒன்றை சுமார் 18 கோடி ரூபாய் கொடுத்து வாங்கியுள்ளாராம். கார் பந்தய வீரர்கள் பயன்படுத்தும் இந்த கார் மிகக் குறைவான எண்ணிக்கையிலேயே உருவாக்கப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது.

