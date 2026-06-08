  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. ajith asking his salary in dubai account
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 8 June 2026 (19:06 IST)

அஜித் போடும் கண்டிஷன்!.. தெறிச்சி ஓடும் புரடியூசர்ஸ்!.. புது படத்துக்கு சிக்கல்!..

ajithkumar
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (19:06 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (19:07 IST)
google-news
கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அஜித். நடிப்பது மட்டுமின்றி கடந்த சில வருடங்களாக கார் ரேஸிலும் அவர் ஈடுபட்டு வருகிறார். இதற்காக அஜித்குமார் ரேஸிங் என்கிற அணியையும் அவர் துவங்கியிருக்கிறார். ஒரு கார் ரேஸ் அணியை நடத்துவதற்கு நிறைய பணம் தேவை. அதனால்தான், குளிர்பான விளம்பரத்தில் கூட அஜித் நடித்ததாக சொல்லப்படுகிறது.
 
அந்த குளிர்பான நிறுவனம் சில கோடிகளை அஜித்தின் கார் ரேஸ் அணிக்கு ஸ்பான்சர் செய்து வருகிறது. ஒருபக்கம், குட் பேட் அக்லி படத்திற்கு பின் அஜித் எந்த திரைப்படத்திலும் நடிக்கவில்லை. ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்குனர் என அறிவிக்கப்பட்டாலும் இந்த படத்தில் நடிக்க அஜித் 185 கோடி சம்பளம் கேட்பதால் தயாரிப்பாளர் கிடைக்கவில்லை.
 
தற்போது சில கார்ப்பரேட் சினிமா நிறுவனங்கள் அஜித் கேட்கும் சம்பளத்தை கொடுக்க முன்வந்தாலும் பணத்தை தனது துபாய் வங்கி கணக்கில் போட சொல்கிறாராம் அஜித். இதில் நிறைய சட்ட சிக்கல்கள் இருப்பதால் தயாரிப்பாளர் தயங்குகிறார்களாம். கார் ரேஸ் அணியை நடத்த பணம் தேவைப்படுவதால்தான் அஜித் இப்படி கேட்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

2500 முதல் 3000 ஆயிரம் வரை!.. The Odessy அட்வான்ஸ் புக்கிங் ஃபுல் ஆயிடுச்சே!....

2500 முதல் 3000 ஆயிரம் வரை!.. The Odessy அட்வான்ஸ் புக்கிங் ஃபுல் ஆயிடுச்சே!....ஹாலிவுட்டில் முக்கிய இயக்குனராக இருப்பவர் கிறிஸ்டோபர் நோலன்.

மீண்டும் தமிழ் சினிமாவுக்குள் நுழைய தயாராகும் ஜோதிகா: இளம் இயக்குனர்கள் மீது நம்பிக்கை..

மீண்டும் தமிழ் சினிமாவுக்குள் நுழைய தயாராகும் ஜோதிகா: இளம் இயக்குனர்கள் மீது நம்பிக்கை..பிரபல முன்னணி நடிகையான ஜோதிகா தற்போது பாலிவுட் இந்தி திரைப்படங்கள் மற்றும் முக்கிய வெப் சீரீஸ்கள் என தனது நடிப்பு பயணத்தை தேர்ந்தெடுத்து தொடர்ந்துகொண்டிருக்கிறார். இருப்பினும், தமிழ் திரையுலகில் தனக்கு உத்வேகம் அளிக்கக்கூடிய மற்றும் அழுத்தமான கதைகளில் நடிக்க வேண்டும் என்பதில் அவர் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்.

இன்னும் எத்தனை நாள் கார் ரேஸ்?.. அஜித்குமார் கொடுத்த பதில்!..

இன்னும் எத்தனை நாள் கார் ரேஸ்?.. அஜித்குமார் கொடுத்த பதில்!..நடிகர் அஜித்குமார் நடிகராக மட்டுமில்லாமல் கார் ரேஸராகவும் இருக்கிறார்.

10 கோடிக்கும் குறைவான பட்ஜெட்!.. 2 ஆயிரம் கோடி வசூல் செய்த Obsession திரைப்படம்!..

10 கோடிக்கும் குறைவான பட்ஜெட்!.. 2 ஆயிரம் கோடி வசூல் செய்த Obsession திரைப்படம்!..கரி பார்க்கர் என்கிற யுடியூபர் இயக்கத்தில் 10 கோடிக்கும் குறைவான பட்ஜெட்டில் உருவான Obsession என்கிற திரைப்படம் கடந்த மே மாதம் 29ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது.

ராமர் Vs கும்பகர்ணன் மோதல்!.. வாரணாசி கதை இதுதான்!.. அட அவரே சொல்லிட்டாரே!...

ராமர் Vs கும்பகர்ணன் மோதல்!.. வாரணாசி கதை இதுதான்!.. அட அவரே சொல்லிட்டாரே!...பாகுபலி, பாகுபலி 2, RRR போன்ற பேன் இண்டியா திரைப்படங்களை இயக்கி இந்திய சினிமா அளவில் பிரபலமானவர் இயக்குனர் ராஜமௌலி.