அபுதாபியில் திடீரென அஜித்தை சந்தித்த அனிருத். வைரலாகும் புகைப்படங்கள்!
சினிமா மற்றும் கார் ரேசிங் என இரண்டிலும் தடம் பதித்து வரும் நடிகர் அஜித்குமார், தற்போது அபுதாபியில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச கார் பந்தயத்தில் தீவிரமாக பங்கேற்று வருகிறார்.
இந்நிலையில் தமிழ் திரையுலகின் பிரபல இசையமைப்பாளர் அனிருத் அபுதாபி ரேஸிங் டிராக்கிற்கு நேரில் சென்று அஜித்தை சந்தித்துள்ளார். இந்த சந்திப்பின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன.
அஜித்தின் பல படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ள அனிருத்தை, பந்தய களத்திலேயே அஜித் வரவேற்று உரையாடியது ரசிகர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு அஜித் மீண்டும் ரேஸிங் களத்தில் முழு வீச்சில் இறங்கியுள்ள நிலையில், அனிருத்தின் இந்த சந்திப்பு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அஜித்தின் ரேஸிங் கார் மற்றும் அனிருத்துடன் அவர் இருக்கும் ஸ்டைலான புகைப்படங்கள் இணையத்தில் லைக்குகளை அள்ளி வருகின்றன.
