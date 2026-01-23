வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Bala
Last Modified: வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026 (11:36 IST)

‘மங்காத்தா’ ரீ ரிலீஸில் ஒரு குட் நியூஸ்! அஜித்தே சொன்ன பிறகு நடக்காம இருக்குமா?

‘மங்காத்தா’ ரீ ரிலீஸில் ஒரு குட் நியூஸ்! அஜித்தே சொன்ன பிறகு நடக்காம இருக்குமா?
அஜித் கெரியரில் ஒரு டர்னிங் பாயிண்டை ஏற்படுத்திய படம் மங்காத்தா. வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் அஜித் , த்ரிஷா, அர்ஜூன் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம்தான் மங்காத்தா. அதுவும் அஜித் ஒரு முழு antogonist ஆக நடித்த படம். வில்லனும் இல்லாமல் ஹீரோவாகவும் இல்லாமல் கதையில் பெரிய அளவில் பேசப்படும் கேரக்டர்தான் மங்காத்தாவில் அஜித் நடித்த விநாயக் கேரக்டர்.
 
ஆரம்பத்தில் போலீஸாக வரும் அஜித் அடுத்து பணத்துக்காக என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யக் கூடிய அளவுக்கு மாறுவார். யுவன் சங்கர் இசை படத்திற்கு ஒரு கூடுதல் பலமாக அமைந்தது. சொல்லப்போனால் மங்காத்தா படத்தில் வரும் பிஜிஎம்தான் இப்போதுவரைக்கும் அஜித்தின் மாஸை அதிகரிக்கும் பிஜிஎம்- ஆகவே பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த நிலையில் நாளை மங்காத்தா படம் ரீ ரிலீஸ் ஆக இருக்கிறது. ஏற்கனவே அந்தப் படம் வெளியான நேரத்தில் வசூலிலும் பட்டையை கிளப்பியது. சமீபகாலமாக ரீ ரிலீஸிலும் சில படங்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில் மங்காத்தா படத்தையும் நாளை ரீ ரிலீஸ் செய்ய இருக்கிறார்கள். அந்தப் படத்தை எதிர்பார்த்து ரசிகர்களும் ஆர்வமாக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
 
இந்த நிலையில் அந்தப் படத்தில் நடித்த அரவிந்தன் ஒரு புது தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். அதாவது ஒரு சமயம் அஜித்தை சந்திக்க கூடிய வாய்ப்பு அரவிந்தனுக்கு கிடைத்ததாம். கூடவே வெங்கட் பிரபுவும் இருந்திருக்கிறார். அப்போது அஜித்திடம் அரவிந்தன், ‘அண்ணே மீண்டும் எப்போனா சேர்ந்து படம் பண்றது? மங்காத்தா2 பண்ணலாமானா’ என அரவிந்தன் கேட்டிருக்கிறார்.
 
அதற்கு அஜித் ‘பண்றோம் , பண்றோம். கூடிய சீக்கிரம் பண்றோம்’ என கூறினாராம் அஜித். அண்ணனே சொல்லிட்டாரு. அதனால் நடக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. கூடவே சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனமும் நினைத்தால் நிச்சயம் மங்காத்தா 2 நடக்கும் என அரவிந்தன் கூறியுள்ளார்.

மங்காத்தா ரீரிலீஸ் மாதிரியே தெரியல.. முதல்முறை பார்ப்பது போல் உள்ளது: அஜித் ரசிகர்கள் உற்சாகம்..!

மங்காத்தா ரீரிலீஸ் மாதிரியே தெரியல.. முதல்முறை பார்ப்பது போல் உள்ளது: அஜித் ரசிகர்கள் உற்சாகம்..!தமிழ் சினிமாவில் மாஸ் படங்களுக்கு எப்போதும் தனி மவுசு உண்டு. அந்த வகையில், அஜித் குமார் நடிப்பில் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் வெளியாகி பிளாக் பஸ்டர் வெற்றியைப் பெற்ற 'மங்காத்தா' திரைப்படம் தற்போது மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாகி தமிழகத்தையே அதிர வைத்துள்ளது. படம் வெளியாகி பல ஆண்டுகள் கடந்தாலும், தற்போதும் ரசிகர்களிடையே அதே உற்சாகமும், எதிர்பார்ப்பும் நிலவி வருவது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சாட்டைய தூக்குனவருக்கே சாட்டையடி! ஜனநாயகனை விடாமல் துரத்தும் சென்சார் போர்டு

சாட்டைய தூக்குனவருக்கே சாட்டையடி! ஜனநாயகனை விடாமல் துரத்தும் சென்சார் போர்டுஜன நாயகன் படத்தை சுற்றி இருக்கும் பிரச்சினை என்ன? படம் வருமா வராதா என்பதை பற்றி வலைப்பேச்சு அந்தணன் அவருடைய சேனலில் பேசியுள்ளார்.

ஜனநாயகனுக்கு தேதி குறித்த தயாரிப்பு நிறுவனம்!.. எல்லாம் சரியா வருமா?...

ஜனநாயகனுக்கு தேதி குறித்த தயாரிப்பு நிறுவனம்!.. எல்லாம் சரியா வருமா?...விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியிட திட்டமிட்டார்கள்.

திருமணத்திற்கு பிறகு எப்படி மாறிட்டாங்க? வைரலாகும் சமந்தா வீடியோ

திருமணத்திற்கு பிறகு எப்படி மாறிட்டாங்க? வைரலாகும் சமந்தா வீடியோதென்னிந்திய சினிமாவில் நம்பர் ஒன் நடிகையாக வலம் வருபவர் நடிகை சமந்தா. தமிழில் பாணா காத்தாடி படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமான சமந்தா

மகளுக்கு செல்போன் கொடுக்காத ஐஸ்வர்ய ராய்!.. இவரை பாத்து கத்துக்கணும்!...

மகளுக்கு செல்போன் கொடுக்காத ஐஸ்வர்ய ராய்!.. இவரை பாத்து கத்துக்கணும்!...இந்தியாவிலிருந்து சென்று உலகி அழகிப் பட்டம் வாங்கி முதல் பெண் ஐஸ்வர்யா ராய். இவரால்தான் தமிழகதில் அழகுசாதான் பொருட்கள் விற்பனை அதிகரிக்க துவங்கியது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com