ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் அடுத்த படம்.. ஹீரோ இவர் தான்.. இசை அனிருத்தும் இல்லை.. ஏஆர் ரஹ்மானும் இல்லை..!
ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கத்தில் உருவாகும் 'டெக்ஸ்லா' திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தொடக்க விழா மற்றும் பூஜை சென்னையில் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. 'லால் சலாம்' படத்தை தொடர்ந்து ஐஸ்வர்யா இயக்கும் இத்திரைப்படத்தில் நடிகர் ஜெய் ஹீரோவாக நடிக்கிறார். நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு இப்படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார்.
இவ்விழாவில் லதா ரஜினிகாந்த், நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், இயக்குநர்கள் பாலா, சமுத்திரக்கனி, அனிருத் உள்ளிட்ட பல திரையுலக பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டனர்.
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய லதா ரஜினிகாந்த், ரஜினி - கமல் மீண்டும் இணைந்து நடிப்பது அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒரு சிறந்த உத்வேகமாக அமையும் என்றும், இருவரை எண்ணியும் பெருமைப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
மேலும், அனிருத்தின் பன்முகத் திறமையை பாராட்டிய அவர், தனது மகள் சௌந்தர்யாவின் 'வித் லவ்' படத்தின் வெற்றியையும் மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துகொண்டார்.
நவீன AI மாநாட்டில் பாராட்டப்பட்ட 'கோச்சடையான்' திரைப்படம், விரைவில் நவீனத் தொழில்நுட்பத்துடன் மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்ற உற்சாகமான செய்தியையும் அவர் உறுதிப்படுத்தினார்.
ரஜினி ரசிகர்கள் அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் 'ஜெயிலர் 2' பணிகளுக்காகத் தானும் காத்திருப்பதாக அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார்.
