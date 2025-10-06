திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025
மாடர்ன் உடையில் ஸ்டைலான லுக்கில் அசத்தும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்!

ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தற்போது பல படங்களில் கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள பாத்திரங்களில் நடித்து வருகிறார். தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகிகளுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களை தேர்வு செய்து நடிப்பவர்களில் நயன்தாரா, கீர்த்தி சுரேஷ் ஆகியோருக்கு அடுத்த இடத்தில் இருப்பவர் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்.

சமீபத்தில் அவர் நடிப்பில்  பர்ஹானா, தி கிரேட் இந்தியன் கிச்சன் என பல படங்கள் ரிலீஸாகி தோல்விப் படங்களாக அமைந்தன. இதன் காரணமாக அவர் இப்போது தெலுங்கு சினிமாவில் முகாமிட்டு அங்கு படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

சமூகவலைதளங்களில் ஆக்டிவ்வாக இருக்கும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், தற்பொழுது ஃபர்ஹானா படத்தின் ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வரும்  புகைப்படங்களைப் பகிர, அவை இணயத்தில் வைரல் ஆகி வருகின்றன. 

உருவாகிறது பிரம்மாண்டக் கூட்டணி… ராஜமௌலியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் அல்லு அர்ஜுன்!

உருவாகிறது பிரம்மாண்டக் கூட்டணி… ராஜமௌலியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் அல்லு அர்ஜுன்!தெலுங்கு சினிமாவின் இளம் நடிகரான அல்லு அர்ஜுன் புஷ்பா படங்களின் வெற்றிக்குப் பிறகு இந்திய அளவில் அறியப்பட்ட நடிகராகியுள்ளார். அவரின் புஷ்பா 2 திரைப்படம் இந்திய அளவில் 2000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து இந்தியாவின் அதிகம் வசூல் செய்யப்பட்ட படம் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளது.

‘பைசன்’தான் எனக்கு முதல் படம்… துருவ் விக்ரம் நெகிழ்ச்சி!

‘பைசன்’தான் எனக்கு முதல் படம்… துருவ் விக்ரம் நெகிழ்ச்சி!ஆதித்யா வர்மா மற்றும் மகான் ஆகிய படங்களைத் தொடர்ந்து துருவ் விக்ரம் தற்போது மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் ‘பைசன்’ படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம்மோடு அனுபமா பரமேஸ்வரன் கதாநாயகியாக நடிக்க, முதல் முறையாக மாரி செல்வராஜோடு கூட்டணி அமைத்துள்ளார் இசையமைப்பாளர் நிவாஸ் கே பிரசன்னா.

சாலையோர கையேந்திபவன் ஓட்டலில் உணவு சாப்பிட்ட ரஜினிகாந்த்: வைரல் புகைப்படம்..!

சாலையோர கையேந்திபவன் ஓட்டலில் உணவு சாப்பிட்ட ரஜினிகாந்த்: வைரல் புகைப்படம்..!திரைப்பட வேலைப்பளுவில் இருந்து சிறிது ஓய்வு எடுத்துள்ள சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், ஆன்மீகப் புத்துணர்ச்சிக்காக இமயமலைக்கு சென்றுள்ளார். அவர் ரிஷிகேஷில் உள்ள சுவாமி தயானந்த ஆசிரமத்திற்கு சென்று சுவாமி தயானந்தாவுக்கு மரியாதை செலுத்தியுள்ளார்.

கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் சாபம் உன்னைத் தொடரும்… ஜாய் கிறிசில்டா ஆதங்கப் பதிவு!

கருவில் இருக்கும் குழந்தையின் சாபம் உன்னைத் தொடரும்… ஜாய் கிறிசில்டா ஆதங்கப் பதிவு!திரைப்பட நடிகராகவும், சமையற் கலைஞராகவும் அறியப்படுபவர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். ஜாய் கிரிசில்டா என்பவர் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ரங்கராஜுக்கு ஆடை வடிவமைப்பாளராக பணியாற்றிய போது அவர்களுக்குள் பழக்கம் ஏற்பட்டு அது காதலாக மாறியதாக சொல்லப்படுகிறது. ரங்கராஜ் ஏற்கனவே திருமணமானவர். அவருக்கு இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர்.

ட்யூட் படத்தின் ரிலீஸில் இருந்து ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் விலகல்… கைகொடுக்கும் ஏஜிஎஸ்!

ட்யூட் படத்தின் ரிலீஸில் இருந்து ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் விலகல்… கைகொடுக்கும் ஏஜிஎஸ்!xலவ் டுடே மற்றும் டிராகன் ஆகிய படங்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து ப்ரதீப் அடுத்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இந்த இரண்டு படங்களுமே தீபாவளியை முன்னிட்டு ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

