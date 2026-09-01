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  4. Aishwarya Rai Shares Rare Family Glimpse on Raksha Bandhan
Written By SIVA SIVA
Last Modified: Tuesday, 1 September 2026 (12:15 IST)

ரக்ஷா பந்தன் விழாவை யாருடன் கொண்டாடினார் ஐஸ்வர்யா ராய்.. வைரல் புகைப்படம்...

ஐஸ்வர்யா ராய்
Written By: SIVA
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (12:07 IST)
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ரக்ஷா பந்தன் விழாவை முன்னிட்டு நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன் தனது குடும்பத்தினருடன் இருக்கும் அரிய புகைப்படம் ஒன்று இணையத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது. பொதுவாக தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை ஊடக வெளிச்சத்திலிருந்து விலக்கி வைத்திருக்கும் ஐஸ்வர்யாவின் குடும்ப புகைப்படங்கள் ரசிகர்களிடம் எப்போதும் தனி வரவேற்பை பெறும்.
 
அவரது சகோதரர் ஆதித்யா ராய், ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி இந்த புகைப்படத்தை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அதில் ஐஸ்வர்யா ராய், மகள் ஆராத்யா பச்சன், தாய் விரிந்தா ராய் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். எளிமையான முறையில் ரக்ஷா பந்தன் கொண்டாட்டம் நடைபெற்றிருப்பது புகைப்படத்தில் தெரிகிறது.
 
இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஐஸ்வர்யா வெள்ளை நிற பாரம்பரிய உடையில் மிகவும் எளிமையாக காட்சியளித்துள்ளார். ஆராத்யாவும் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக போஸ் கொடுத்துள்ளார். புகைப்படம் வெளியானதும் ரசிகர்கள் பலரும் அன்பான கருத்துகளையும் வாழ்த்துகளையும் பதிவிட்டனர்.
 
ஐஸ்வர்யாவின் சகோதரர் ஆதித்யா, மெர்ச்சன்ட் நேவியில் பொறியாளராக பணியாற்றி வருகிறார். 2003-ல் வெளியான ‘தில் கா ரிஷ்தா’ திரைப்படத்தை தயாரித்ததன் மூலம் பாலிவுட்டுடனும் அவர் தொடர்பு கொண்டுள்ளார்.
 
ஐஸ்வர்யா கடைசியாக 2023-ல் வெளியான ‘பொன்னியின் செல்வன் 2’ படத்தில் நடித்திருந்தார். அதன் பின்னர் அவரது அடுத்த படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. இருப்பினும் கேன்ஸ் திரைப்பட விழா உள்ளிட்ட சர்வதேச நிகழ்வுகளில் தொடர்ந்து கவனம் ஈர்த்து வருகிறார்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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