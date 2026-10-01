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Written By SIVA SIVA
Last Modified: Thursday, 1 October 2026 (16:43 IST)

52 வயதிலும் பேஷன் ஷோவில் கெத்து காட்டிய ஐஸ்வர்யா ராய்.. உலக பிரபலங்களுடன் நடனம்...

ஐஸ்வர்யா ராய்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (16:41 IST)
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பாரிஸ் ஃபேஷன் வீக்கில் நடைபெற்ற லோரியல் பாரிஸ்   ஃபேஷன் ஷோவில் உலக அழகி ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன் தனது கம்பீரமான  தோற்றத்தால் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார். ஈபிள் கோபுரத்தின் பின்னணியில் நடந்த இந்த ஆடம்பர நிகழ்வில், கருப்பு நிற வெல்வெட் கவுன் மற்றும் படிகங்கள் பதித்த கேப்  அணிந்து தேவதை போல அவர் மேடையில் நடந்து வந்தார்.
 
இந்த முறை அவரது தோற்றத்திலேயே மிக முக்கியமான மாற்றமாக அமைந்தது அவரது 'பர்கண்டி-ரெட்'   நிற தலைமுடி ஆகும். தலைக்கு வைர கிரீடமும், அடர் சிவப்பு நிற லிப்ஸ்டிக்கும் அணிந்து மேடை ஏறிய ஐஸ்வர்யா ராயின் இந்த புதிய லுக், இணையத்தில் ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. சிரிய நாட்டின் முன்னணி சொகுசு பிராண்டான 'யாரா ஷூமேக்கர்' வடிவமைத்த இந்த ஆடை அவருக்கு ஒரு பேரரசி போன்ற பிம்பத்தைக் கொடுத்தது.
 
கெண்டல் ஜென்னர், ஏவா லோங்கோரியா மற்றும் செலின் டியான் போன்ற சர்வதேச  பிரபலங்களுடன் மேடையை பகிர்ந்துகொண்டார். குறிப்பாக, உலகப் புகழ்பெற்ற பாடகி செலின் டியானுடன் ஐஸ்வர்யா ராய் கைகளை கோர்த்து, கட்டிப்பிடித்து மேடையில் திடீரென நடனமாடிய தருணம், இந்த நிகழ்வின் மிகச்சிறப்பான மற்றும் வைரலான தருணமாக மாறியது. தனது கம்பீரமான ஆடை அலங்காரத்தாலும், தனித்துவமான ஸ்டைலாலும் சர்வதேச ஃபேஷன் உலகில் மீண்டும் ஒருமுறை தான் ஒரு சாம்ராஜ்ய அரசி என்பதை ஐஸ்வர்யா ராய் நிரூபித்துள்ளார்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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