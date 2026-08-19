டாக்சிக் வெற்றி பெற மொட்டை அடித்து கொண்டாரா நடிகை நயன்தாரா? பரபரப்பு தகவல்..!
பிரபல முன்னணி நடிகை நயன்தாரா தனது வரவிருக்கும் 'டாக்சிக்' திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டி, மொட்டை அடித்துக்கொண்டதாக சமூக வலைதளங்களில் சில புகைப்படங்கள் வேகமாக பரவி வந்தன. வழக்கமாக எந்த பட புரமோஷனுக்கும் செல்லாத நயன்தாரா, இப்படத்தின் புரொமோஷனுக்குச் சென்றதும், படத்தின் இயக்குநர் கீது மோகன்தாசுடன் நெருக்கமாக இருப்பதும் இந்த வதந்திகளுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
ஆனால், தற்போது வெளியாகியுள்ள உண்மையான தகவலின்படி, அந்த புகைப்படங்கள் அனைத்தும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி முற்றிலும் போலியாக உருவாக்கப்பட்டது என்பது தெரியவந்துள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தன் கணவர் விக்னேஷ் சிவனுடன் திருப்பதிக்கு சென்றபோது அவர் வரிசையில் நின்ற பழைய புகைப்படத்தை எடுத்து, ஏஐ உதவியுடன் மொட்டை அடித்தது போல எடிட் செய்து பரப்பியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து நயன்தாரா தரப்பிலிருந்து எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ பதிலும் அளிக்கப்படவில்லை என்றாலும், சமூக வலைதளங்களில் பரவும் அந்த புகைப்படங்கள் பொய்யானவை என்பது உறுதியாகியுள்ளது. பிரபலங்களின் முகங்களை வைத்து இதுபோன்று ஏஐ மூலம் தவறான தகவல்களையும், மார்பிங் செய்யப்பட்ட புகைப்படங்களையும் பரப்புவது தற்போது அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Siva