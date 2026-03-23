துரந்தர் 2-வுக்கு தடை விதிங்க!.. நீதிமன்றத்தில் முறையீடு!..
பாலிவுட் இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் ரன்வீர் கபூர் நடித்து கடந்த டிசம்பர் மாதம் வெளியான திரைப்படம் துரந்தர் . பாகிஸ்தான் நாட்டுக்கு எதிராக ஒரு இந்திய உளவாளி என்ன செய்கிறார் என்பதுதான் படத்தின் கதை. தேசப்பற்று என்கிற பெயரில் பாஜகவுக்கு ஆதரவான கொள்கையோடு வெளிவந்த திரைப்படம் உலகமெங்கும் நல்ல வசூலை பெற்றது. மேலும், இந்த திரைப்படம் இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம் துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் என்ற பெயரில் கடந்த 19ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது..
இந்த படத்திலும் ரன்வீர் சிங், சாரா அர்ஜுன், சஞ்சய் தத், அக்சய் கண்ணா, மாதவன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருக்கிறார்கள். இந்த படமும் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. படம் வெளியாகி நான்கு நாட்களில் உலகம் முழுவதும் 600 கோடிக்கு மேல் இப்படம் வசூல் செய்திருக்கிறது. இன்னும் சில நாட்களில் இப்படம் ஆயிரம் கோடி வசூலை தொடலாம் என கணிக்கப்படுகிறது.
இந்த படம் தமிழில் டப் செய்யப்பட்டு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியானது. இந்நிலையில் துரந்தர் 2 திரைப்படத்தை தமிழகத்தில் வெளியிட தடை விதிக்க சொல்லி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அவசர முறையீடு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமுலில் உள்ள நிலையில் அரசியல் தொடர்பாக ஒரு சார்பு கருத்துக்கள் இடம் பெற்றுள்ளதாக கூறி வழக்கறிஞர் ஷீலா என்பவர் இந்த வழக்கை தொடர்ந்துள்ளார். இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.