திங்கள், 23 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 23 மார்ச் 2026 (11:44 IST)

துரந்தர் 2-வுக்கு தடை விதிங்க!.. நீதிமன்றத்தில் முறையீடு!..

பாலிவுட் இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் ரன்வீர் கபூர் நடித்து கடந்த டிசம்பர் மாதம் வெளியான திரைப்படம் துரந்தர் . பாகிஸ்தான் நாட்டுக்கு எதிராக ஒரு இந்திய உளவாளி என்ன செய்கிறார் என்பதுதான் படத்தின் கதை. தேசப்பற்று என்கிற பெயரில் பாஜகவுக்கு ஆதரவான கொள்கையோடு வெளிவந்த திரைப்படம் உலகமெங்கும் நல்ல வசூலை பெற்றது. மேலும், இந்த திரைப்படம் இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம் துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் என்ற பெயரில் கடந்த 19ம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியானது..

இந்த படத்திலும் ரன்வீர் சிங், சாரா அர்ஜுன், சஞ்சய் தத், அக்சய் கண்ணா, மாதவன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருக்கிறார்கள். இந்த படமும் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது. படம் வெளியாகி நான்கு நாட்களில் உலகம் முழுவதும் 600 கோடிக்கு மேல் இப்படம் வசூல் செய்திருக்கிறது. இன்னும் சில நாட்களில் இப்படம் ஆயிரம் கோடி வசூலை தொடலாம் என கணிக்கப்படுகிறது.

இந்த படம் தமிழில் டப் செய்யப்பட்டு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியானது. இந்நிலையில் துரந்தர் 2 திரைப்படத்தை தமிழகத்தில் வெளியிட தடை விதிக்க சொல்லி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அவசர முறையீடு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமுலில் உள்ள நிலையில் அரசியல் தொடர்பாக ஒரு சார்பு கருத்துக்கள் இடம் பெற்றுள்ளதாக கூறி வழக்கறிஞர் ஷீலா என்பவர் இந்த வழக்கை தொடர்ந்துள்ளார். இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

திடீரென அரசியல் களத்தில் குதித்த நடிகை அஞ்சலி.. என்.டி.ஏ கூட்டணியில் வேட்புமனு தாக்கல்..

திடீரென அரசியல் களத்தில் குதித்த நடிகை அஞ்சலி.. என்.டி.ஏ கூட்டணியில் வேட்புமனு தாக்கல்..கேரள மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடையும் நிலையில், திடீரென நடிகை அஞ்சலி நாயர் அரசியல் களத்தில் குதித்திருப்பதால் கேரள அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.

ரூ.1,000 கோடி வசூலை நெருங்கும் 'துரந்தர்' 2.. ஆனால் கணவருக்கு வாழ்த்து சொல்லாத தீபிகா படுகோன்.!

ரூ.1,000 கோடி வசூலை நெருங்கும் 'துரந்தர்' 2.. ஆனால் கணவருக்கு வாழ்த்து சொல்லாத தீபிகா படுகோன்.!நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் உருவான 'துரந்தர்' மற்றும் 'துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச்' ஆகிய திரைப்படங்கள் பாக்ஸ் ஆபீஸில் மிகப்பெரிய சாதனைகளை படைத்து வருகின்றன. இப்படத்தின் முதல் பாகம் சுமார் ரூ.1,400 கோடி வசூலித்து மாபெரும் வெற்றி பெற்ற நிலையில், மார்ச் 19 அன்று வெளியான இரண்டாம் பாகமான 'ரிவெஞ்ச்' திரைப்படமும் ரசிகர்களிடையே பலத்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

விஜய் ஏன் கருப்பு படத்தில் நடிக்கவில்லை!.. ஆர்.ஜே.பாலாஜி விளக்கம்!...

விஜய் ஏன் கருப்பு படத்தில் நடிக்கவில்லை!.. ஆர்.ஜே.பாலாஜி விளக்கம்!...காமெடி நடிகராக இருந்து இயக்குனராக உயர்ந்திருப்பவர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி. ஏற்கனவே மூக்குத்தி அம்மன், வீட்ல விசேஷங்க போன்ற திரைப்படங்களை இயக்கினார்.

பாக்ஸ் ஆபிசில் பண மழை கொட்டுது!.. துரந்தர் 2 மூணு நாள் வசூல் நிலவரம்..

பாக்ஸ் ஆபிசில் பண மழை கொட்டுது!.. துரந்தர் 2 மூணு நாள் வசூல் நிலவரம்..பாலிவுட்டில் கடந்த சில வருடங்களாகவே பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஹிட் அடிக்கவில்லை.

தாய்லாந்து தீவில் விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா.. தேனிலவு புகைப்படங்கள் வைரல்..!

தாய்லாந்து தீவில் விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா.. தேனிலவு புகைப்படங்கள் வைரல்..!உதய்பூரில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற திருமணத்திற்கு பிறகு, நட்சத்திர தம்பதிகளான ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் விஜய் தேவரகொண்டா தற்போது தாய்லாந்தின் கோ சாமுய் தீவில் தங்களது தேனிலவை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

