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நடிகை உமா சங்கருக்கு கேன்சர்!.. இன்ஸ்டா பதிவால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி...
தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்களில் அம்மா நடிகையாக நடித்தவர் சுமத்ரா.
அவரின் மகள் உமாசங்கரி. இவர் வீரநடை, வானவில், கடல் பூக்கள், சொக்கத்தங்கம், விகடன், சூரி, தென்றல் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். சில தெலுங்கு மற்றும் மலையாள திரைப்படங்களிலும் இவர் நடித்திருக்கிறார். கடந்த 10 வருடங்களாக இவரை திரைப்படங்களில் பார்க்கமுடியவில்லை.
இந்நிலையில்தான், தான் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், கீமோதெரபி சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இதைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த ரசிகர்கள் நீங்கள் விரைவில் நலம் பெறவேண்டும் என பிராத்திப்பதாக பதிவிட்டு அவருக்கு ஊக்கம் கொடுத்து வருகின்றனர்.
அவரின் மகள் உமாசங்கரி. இவர் வீரநடை, வானவில், கடல் பூக்கள், சொக்கத்தங்கம், விகடன், சூரி, தென்றல் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். சில தெலுங்கு மற்றும் மலையாள திரைப்படங்களிலும் இவர் நடித்திருக்கிறார். கடந்த 10 வருடங்களாக இவரை திரைப்படங்களில் பார்க்கமுடியவில்லை.
இந்நிலையில்தான், தான் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், கீமோதெரபி சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். இதைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த ரசிகர்கள் நீங்கள் விரைவில் நலம் பெறவேண்டும் என பிராத்திப்பதாக பதிவிட்டு அவருக்கு ஊக்கம் கொடுத்து வருகின்றனர்.