வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (11:29 IST)

திரிஷாவுக்கு பெற்றோர் பார்த்த தொழிலதிபர் மாப்பிள்ளை.. விரைவில் திருமணமா?

திரிஷாவுக்கு பெற்றோர் பார்த்த தொழிலதிபர் மாப்பிள்ளை.. விரைவில் திருமணமா?
தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகை திரிஷாவுக்கு விரைவில் திருமணம் நடைபெறவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அவரது பெற்றோர் சண்டிகரை சேர்ந்த ஒரு தொழிலதிபரை அவருக்கு நிச்சயித்துள்ளதாகவும், இரு குடும்பங்களும் பல ஆண்டுகளாக நெருங்கி பழகியவர்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது. 
 
திரிஷா இதற்கு முன்னர் 2015-ல் தொழிலதிபர் வருண் மணியனுடன் நிச்சயதார்த்தம் செய்து கொண்டார். திருமணத்திற்கு பிறகும் தான் தொடர்ந்து நடிப்பது என்ற முடிவில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகளால், அவர்களின் உறவு விரைவில் முறிந்தது.
 
திரிஷா, நடிகர் விஜய்யுடன் 'கில்லி', 'திருப்பாச்சி' உள்ளிட்ட பல வெற்றிப் படங்களில் நடித்துள்ளார். இவர்களது கெமிஸ்ட்ரி குறித்து வந்த காதல் கிசுகிசுக்களை இருவருமே  மறுத்தனர். 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, 'லியோ' திரைப்படத்தில் இந்த வெற்றி கூட்டணி மீண்டும் இணைந்தது ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.
 
 
Edited by Mahendran

புஷ்பா இயக்குனர் சுகுமாரின் அடுத்த பட ஹீரோ இவர்தான்… வெளியான தகவல்!

புஷ்பா இயக்குனர் சுகுமாரின் அடுத்த பட ஹீரோ இவர்தான்… வெளியான தகவல்!நடிகர் அல்லு அர்ஜூன், ராஷ்மிகா மந்தனா, ஃபகத் ஃபாசில் ஆகியோரின் நடிப்பில் மிகவும் எதிர்பார்ப்பாக்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்றாக இருந்த புஷ்பா 2’. தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி என பல இந்திய மொழிகளில் வெளியாகி மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர் கூட்டத்தைக் கவர்ந்துள்ளது. இந்திய அளவில் 1800 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்தப் படமாக அமைந்தது.

அடுத்தடுத்து தோல்விகள்… தயாரிப்பாளரின் கோரிக்கையை ஏற்று சம்பளத்தைக் குறைத்த விக்ரம்!

அடுத்தடுத்து தோல்விகள்… தயாரிப்பாளரின் கோரிக்கையை ஏற்று சம்பளத்தைக் குறைத்த விக்ரம்!கடந்த பல ஆண்டுகளாக விக்ரம் அனைத்துத் தரப்பு ரசிகர்களும் ரசிக்கும்படியான ஒரு கமர்ஷியல் வெற்றிப் படம் கொடுத்து பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. இந்நிலையில் கடந்த மார்ச் 27 ஆம் தேதி ரிலீஸான வீர தீர சூரன் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றது. ஆனாலும் இந்த படம் பெரியளவில் வசூல் செய்யவில்லை. திரையரங்கில் மொத்தமாக 50 கோடி ரூபாய் அளவுக்குதான் வசூல் செய்ததாக சொல்லப்பட்டது.

சூர்யாவுக்குப் பிறகு மணிகண்டனை இயக்குகிறாரா ஆர் ஜே பாலாஜி?

சூர்யாவுக்குப் பிறகு மணிகண்டனை இயக்குகிறாரா ஆர் ஜே பாலாஜி?வானொலியில் நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளராக பணியாற்றி வந்த ’நானும் ரௌடிதான்’ படம் மூலம் நகைச்சுவை நடிகராக அறிமுகமான ஆர் ஜே பாலாஜி, அதன் பின்னர் பல படங்களில் சிறு சிறு வேடங்களில் நடித்து வந்தார். அதன் பின்னர் எல் கே ஜி படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்து தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டார். அவர் இயக்கி நடித்த மூக்குத்தி அம்மன் ஹிட்டானதை அடுத்து தொடர்ந்து ஹீரோவாக நடித்து வருகிறார்.

விஜய் சேதுபதி- பூரி ஜெகன்னாத் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் இவரா?

விஜய் சேதுபதி- பூரி ஜெகன்னாத் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் இவரா?தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனராக வலம் வந்தவர் பூரி ஜெகன்னாத். அவரின் பல ஹிட் படங்கள் தமிழ் உள்ளிட்ட பிற மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டு ஹிட்டாகியுள்ளன. ஆனால் சமீபகாலமாக அவரின் படங்கள் படுதோல்வி அடைந்து வருகின்றன. விஜய் தேவரகொண்டாவை வைத்து அவர் இயக்கிய லைகர் படம் படுமோசமான தோல்வி பெற்றதை அடுத்து அவருக்கு அடுத்த பட வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை.

கத்தி, ரத்தம், சத்தம்… இந்த மூன்றை வைத்துதான் படம் எடுக்கிறார்கள்…SAC அதிருப்தி!

கத்தி, ரத்தம், சத்தம்… இந்த மூன்றை வைத்துதான் படம் எடுக்கிறார்கள்…SAC அதிருப்தி!தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக பல படங்களை இயக்கியவர் எஸ் ஏ சந்திரசேகர். சட்டம் ஒரு இருட்டறை திரைப்படம் அவருக்கும் நடிகர் விஜயகாந்துக்கும் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமைந்தது. அதன் பின்னர் பல படங்களை இயக்கி தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனராக உயர்ந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com