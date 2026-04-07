Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026 (13:22 IST)

4 குழந்தைகளுக்கு அம்மா!.. இன்னும் எவ்ளோ பொய் சொல்லுவீங்க!.. திரிஷாவின் இன்ஸ்டா பதிவு!...

லேசா லேசா திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் திரிஷா.. அதன்பின் பல வருடங்கள் பல படங்களிலும் நடித்து தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகையாக மாறினார். ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித், விக்ரம், சூர்யா, சிம்பு, தனுஷ் உள்ளிட்ட பல நடிகர்களுடன் ஜோடி போட்டு நடித்திருக்கிறார்.

தமிழ் மட்டுமல்லாமல் பல தெலுங்கு திரைப்படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். திரிஷாவை பற்றி எப்போதும் பல செய்திகளும், பல வதந்திகள் வருவதுண்டு.. அவருக்கு அந்த நடிகருடன் காதல், இந்த நடிகருடன் காதல் என பல வதந்திகள் இதற்கு முன்பு வந்திருக்கிறது.. அதேபோல், நடிகர் விஜயுடன் திரிஷா ஒரு திருமணத்தில் கலந்துகொண்டதும் சர்ச்சை ஆனது.

அதேபோல் திரிஷா சினிமாவிலிருந்து விலக முடிவெடுத்திருப்பதாக கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே செய்திகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில், தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் திரிஷா ‘நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் நான் சினிமாவில் இருந்து விலகி விட்டேன்.. ஒரு கோடீஸ்வர தொழிலதிபரை திருமணம் செய்து கொண்டேன்.. இரண்டு வயதில் எனக்கு நான்கு குழந்தைகள் உள்ளது, வேறு எதையாவது நான் இதில் சேர்க்க வேண்டுமா? அல்லது உங்களின் கற்பனை முடிந்து விட்டதா?’ என நக்கலாக பதிவிட்டிருக்கிறார்..

திரையுலகில் இருந்து விலகுகிறாரா திரிஷா? பிரபல தயாரிப்பாளர் பேட்டியால் பரபரப்பு!

திரையுலகில் இருந்து விலகுகிறாரா திரிஷா? பிரபல தயாரிப்பாளர் பேட்டியால் பரபரப்பு!தென்னிந்திய திரையுலகில் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முன்னணி நடிகையாக, ரசிகர்களின் கனவுக்கன்னியாக வலம் வருபவர் நடிகை திரிஷா.

சூப்பர் கியூட்.. செம ஹாட்!.. லைக்ஸ்களை குவிக்கும் நயன்தாராவின் ரீசண்ட் கிளிக்ஸ்!..

சூப்பர் கியூட்.. செம ஹாட்!.. லைக்ஸ்களை குவிக்கும் நயன்தாராவின் ரீசண்ட் கிளிக்ஸ்!..ஐயா திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் நயன்தாரா. அதன்பின் தொடர்ந்து பல படங்களை நடித்து ஒரு கட்டத்தில் முன்னணி நடிகையாக மாறினார்

நானும் ரவுடிதான் படத்தில் அனிருத் ஹீரோவா நடிக்கவேண்டியது!.. விக்னேஷ் சிவன் பேட்டி!..

நானும் ரவுடிதான் படத்தில் அனிருத் ஹீரோவா நடிக்கவேண்டியது!.. விக்னேஷ் சிவன் பேட்டி!..போடா போடி திரைப்படம் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் விக்னேஷ் சிவன். அந்த படம் ஓடவில்லை.

Leader: வசூலை குவிக்கும் லீடர்!. 3வது நாளில் வசூல் இவ்வளவு கோடியா?!...

Leader: வசூலை குவிக்கும் லீடர்!. 3வது நாளில் வசூல் இவ்வளவு கோடியா?!...தமிழகத்தில் பல கிளைகளை கொண்டுள்ள சரவணா ஸ்டோரின் அதிபர் சரவணன். துவக்கத்தில் சில விளம்பர படங்களில் நடித்தார். அது மக்களிடம் பிரபலமாகவே சினிமாவில் நடிக்கும் ஆசை அவருக்கு வந்தது.

தனுஷின் அன்பை இழந்தது பெரிய இழப்பு!.. சூழ்நிலை அப்படி!.. விக்னேஷ் சிவன் பேட்டி!...

தனுஷின் அன்பை இழந்தது பெரிய இழப்பு!.. சூழ்நிலை அப்படி!.. விக்னேஷ் சிவன் பேட்டி!...போடா போடி திரைப்படம் மூலம் தமிழ சினிமாவில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் விக்னேஷ் சிவன், தனுஷுடன் இவருக்கு பழக்கம் இருந்ததால் அவரின் தயாரிப்பில் நானும் ரவுடிதான் படத்தை விக்னேஷ் சிவன் இயக்கினார்.

