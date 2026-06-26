  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. actress trisha gone to kushbu wedding alone
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 26 June 2026 (09:48 IST)

சஸ்பென்ஸ் ஓவர்!. குஷ்பு வீட்டு கல்யாணத்துக்கு தனியா போன திரிஷா..

khushbu
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (09:48 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (09:50 IST)
google-news
தற்போதைய முதல்வரும் முன்னாள் நடிகருமான விஜயின் மனைவி சங்கீதா நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து வழக்கு தொடர்ந்த போது விஜய்க்கு நடிகை ஒருவருடன் தொடர்பு இருப்பதாக கூறியிருந்தார். அந்த சம்பவம் நடந்து சில நாட்கள் கழித்து ஒரு திருமண விழாவில் நடிகை திரிஷாவுடன் விஜய் கலந்து கொண்டார்.

எனவே, சங்கீதா சொன்னது திரிஷாவைத்தான் என பலரும் உறுதி செய்தார்கள்
. சமீபத்தில் கூட விஜயின் பிறந்தநாள் தொடர்பாக திரிஷா வெளியிட்ட புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி பேசுபொருளாக மாறியது. ஆனால் பலரும் அதை ஏ.ஐ போட்டோ எனவும் சொல்கிறார்கள். விஜய்க்கும், திரிஷாவுக்கும் இடையே என்ன நடக்கிறது என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை..

இந்நிலையில்தான், நேற்று கோவாவில் நடைபெற்ற நடிகை குஷ்புவின் மகள் அவந்திகாவின் திருமணத்திற்கு விஜய் தனியாக போவாரா இல்லை திரிஷாவையும் அழைத்து செல்வாரா என்கிற விவாதம் எழுந்தது. திரிஷாவுடன் போனால் மீண்டும் விஜயின் இமேஜ் கெட்டுப் போகும்.. எனவே அப்படி போவதாக இருந்தால் அவர் தனியாக போக வேண்டும் என விஜய்யின் நல விரும்பிகள் பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டார்கள்.

ஆனால், குஷ்பு விட்டு திருமணத்திற்கு விஜய் செல்லவில்லை.. அதேநேரம் திரிஷா தனியாக சென்றிருக்கிறார்.  இது தொடர்பான புகைப்படங்களும் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. இது விஜயின் ஆதரவாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

இதான் ஹேர்ஸ்டைல்!.. இதான் லுக்கு!.. தர்மன் புது போஸ்டரை பகிர்ந்த அஸ்வத்!...

இதான் ஹேர்ஸ்டைல்!.. இதான் லுக்கு!.. தர்மன் புது போஸ்டரை பகிர்ந்த அஸ்வத்!...நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து வந்த ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் கிட்டத்தட்ட முடிந்துவிட்ட நிலையில் ரஜினி தனது புதிய படத்திற்கு தயாராகி விட்டார்.

முதல்முறையாக திரைப்படமாகும் வெப்சீரிஸ்.. இறந்த கேரக்டர்கள் உயிருடன் வரும் வகையில் கதையில் மாற்றம்...!

முதல்முறையாக திரைப்படமாகும் வெப்சீரிஸ்.. இறந்த கேரக்டர்கள் உயிருடன் வரும் வகையில் கதையில் மாற்றம்...!இந்திய திரையுலகில் பெரும் அலையை ஏற்படுத்திய 'மிர்ஸாபூர்' இணைய தொடர், தற்போது தியேட்டர் திரைப்படமாக உருவெடுத்துள்ளது. ‘மிர்ஸாபூர்: தி மூவி’ திரைப்படத்தின் அதிரடியான முதல் டீசர் அண்மையில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. ஓடிடி தளத்திலிருந்து வெள்ளித்திரைக்கு இந்த தொடர் மாறுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.

இந்த வாரம் வெளியாகும் புது படங்களின் லிஸ்ட்!.. அர்ஜூன் தாஸுக்கு கான் சிட்டி கை கொடுக்குமா?...

இந்த வாரம் வெளியாகும் புது படங்களின் லிஸ்ட்!.. அர்ஜூன் தாஸுக்கு கான் சிட்டி கை கொடுக்குமா?...தமிழ் சினிமாவை பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் புதிய திரைப்படங்கள் வெளியாகி வருகிறது. அந்த வகையில் ஜூன் 26ம் தேதியான நாளை என்னென்ன திரைப்படங்கள் வெளியாகிறது என பார்ப்போம் வாருங்கள்;

’தர்மன்’ படத்திற்கு அஸ்வத் 4வது இயக்குனர்.. இதற்கு முன் 3 இயக்குனர்களிடம் பேசினோம்: ரஜினிகாந்த்..

’தர்மன்’ படத்திற்கு அஸ்வத் 4வது இயக்குனர்.. இதற்கு முன் 3 இயக்குனர்களிடம் பேசினோம்: ரஜினிகாந்த்..’தர்மன்’ திரைப்படத்தின் இயக்குனர் மாற்றங்கள் குறித்து எழுந்துள்ள பல்வேறு விவாதங்களுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக விளக்கம் அளித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் பேசுகையில், தற்போதைய படத்திற்கு அஷ்வத் மாரிமுத்து நான்காவது இயக்குனர் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மா இண்டியா பங்காரம்!.. ஒரு டிக்கெட்டாவது விற்குமா என பயந்தேன்!.. சமந்தா பேட்டி...

மா இண்டியா பங்காரம்!.. ஒரு டிக்கெட்டாவது விற்குமா என பயந்தேன்!.. சமந்தா பேட்டி...தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் நிறைய திரைப்படங்களில் நடித்தவர் சமந்தா. நாகார்ஜுனாவின் மகன் நாக சைதன்யாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்.