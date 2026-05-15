திரிஷாவுக்கு 12 கோடி கொடுக்க முன்வந்த உதயநிதி?!.. பரபர அப்டேட்!...
திரிஷா நடித்து வெளியான கில்லி, சாமி போன்ற படங்கள் சூப்பர் ஹிட் என்பதால் தமிழ் சினிமாவின் நம்பர் ஒன் நடிகையாக திரிஷா மாறினார். ஒருபக்கம் தெலுங்கு சினிமாவுக்கும் சென்று அங்கும் பல படங்களிலும் நடித்தார். ஆனால் நயன்தாரா இவரை ஓரங்கட்டி நம்பர் ஒன் நடிகையாக மாறியதோடு லேடி சூப்பர் ஸ்டார் ஆகவும் மாறினார்.
அதனால் திரிஷாவின் மார்க்கெட் குறைந்தது. அதேநேரம் பொன்னியின் செல்வன் வெற்றிக்கு பின் திரிசாவின் மார்க்கெட் மீண்டும் மேலே போனது.. தொடர்ந்து விஜய், அஜித் படங்களில் நடிக்க தொடங்கினார். ஒருபக்கம் முதல்வர் விஜயின் சொந்த வாழ்வில் நடக்கும் சம்பவங்களோடு திரிஷாவை தொடர்புபடுத்தி பலரும் பேசி வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில்ல்தான் ரஜினி, கமல் இணைந்து நடிக்க்கவுள்ள புதிய படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்க திரிஷாவுக்கு 12 கோடி சம்பளம் கொடுக்க உதயநிதியின் ரெட்ஜெயண்ட் நிறுவனம் முன் வந்திருப்பதாக செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது. நயன்தாராவே அதிகபட்சமாக 10 கோடிதான் சம்பளம் வாங்கினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது..
