நடிகை தமன்னாவுக்கு இன்று முக்கியமான நாள்: ரசிகர்கள் உற்சாக வாழ்த்து
தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் பாலிவுட் திரையுலகின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான தமன்னா இன்று தனது 36-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக அவருக்கு பெரும் அளவில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். அவர் நடித்த திரைப்பட காட்சிகள் மற்றும் 'காவாலா' உள்ளிட்ட சூப்பர் ஹிட் பாடல் வீடியோக்களை பகிர்ந்து ரசிகர்கள் இந்த நாளை கொண்டாடி வருகின்றனர்.
தனது 15 வயதில் திரையுலக பயணத்தைத் தொடங்கிய தமன்னா, கடந்த 20 ஆண்டுகளாக இந்திய திரையுலகில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத நட்சத்திரமாக இருந்து வருகிறார். இவரது திரைப்பயணத்தில் 'பாகுபலி' படத்தின் இரண்டு பாகங்களும் மிக முக்கியமான மைல்கற்களாக அமைந்தன. தமிழில் அஜித், விஜய், சூர்யா, கார்த்தி உள்ளிட்ட அனைத்து முன்னணி நடிகர்களுடனும் அவர் ஜோடியாக நடித்துள்ளார்.
தற்போது பாலிவுட்டில் அஜய் தேவ்கனுடன் ஒரு படத்திலும், புகழ்பெற்ற வி.சாந்தாராம் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படத்திலும் தமன்னா முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வருகிறார். தென்னிந்தியாவை கடந்து பாலிவுட்டிலும் வெற்றிகரமான நடிகையாக வலம் வரும் தமன்னாவிற்கு பல திரையுலக பிரபலங்களும் தங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva