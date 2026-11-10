சரிடா இப்போ என்ன?.. ரசிகரின் கமெண்டுக்கு கடுப்பான சுனைனா!...
காதலில் விழுந்தேன், மாசிலாமணி, வம்சம், நீர்ப்பறவை, சமர் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் நடித்தவர் நடிகை சுனைனா. கடந்த சில வருடங்களாகவே இவருக்கு வெற்றி படங்கள் அமையவில்லை. எனவே தமிழில் இவருக்கு தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் அமையவில்லை.
இந்நிலையில்தான் புடவை அணிந்து தீபாவளி கொண்டாடும் புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்த சுனைனா ரசிகர்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்து கூறியிருந்தார்..
அதைப்பார்த்த ஒரு ஜொள்ளு ரசிகர் ‘நீங்க பார்க்க என்னோட எக்ஸ் கேர்ள் ஃபிரண்ட் மாதிரியே இருக்கீங்க’ என்று பதிவிட்டிருந்தார். அதற்கு ‘சரிடா இப்ப என்ன’ என கருணாஸ் ரியாக்ஷன் காட்டும் புகைப்படத்தை போட்டு பதிலடி கொடுத்தார் சுனைனா.
அதன்பின் அந்த ரசிகரிடம் சாரி சொன்ன சுனைனா ‘ சாரி.. எனக்கு ரிப்ளை செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றியது.. அவ்வளவுதான்’ என்று ஜாலியாக பதிவிட்டார்.
இந்நிலையில்தான் புடவை அணிந்து தீபாவளி கொண்டாடும் புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்த சுனைனா ரசிகர்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்து கூறியிருந்தார்..
அதன்பின் அந்த ரசிகரிடம் சாரி சொன்ன சுனைனா ‘ சாரி.. எனக்கு ரிப்ளை செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றியது.. அவ்வளவுதான்’ என்று ஜாலியாக பதிவிட்டார்.