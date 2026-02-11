புதன், 11 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (20:43 IST)

டாக்டர் பட்டம் வாங்கிய நடிகை ஸ்ரீலீலா.. பிரபலங்கள் வாழ்த்து!...

sreeleela
தெலுங்கு கன்னட படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் நடிகை ஸ்ரீலீலா. கன்னடத்தை விட தெலுங்கில்தான் அதிக படங்களில் நடித்தார். விஜய் நடித்து உருவாகியுள்ள ஜனநாயகன் படத்தின் ஒரிஜினல் வெர்சனான பகவந்த் கேசரி படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருந்தார்.

பகவந்த் கேசரி படத்தில் ஸ்ரீலீலா நடித்த வேடத்தில்தான் தமிழில் மமிதா பைஜூ நடித்திருக்கிறார். பராசக்தி இவரின் முதல் நேரடி தமிழ் படமாக அமைந்தது. தற்போது ஹிந்தி படங்களிலும் நடிக்க துவங்கியிருக்கிறார்.

இந்நிலையில்தான், மருத்துவக் கல்லூரியில் படித்து பட்டம் பெற்றிருக்கிறார். மும்பையில் உள்ள DY பாட்டில் மருத்துவ கல்லூரியில் படித்து பட்டம் வாங்கியிருக்கிறார் ஸ்ரீலீலா. இவருக்கு திரைப்பட பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டுகளையும், வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

அந்த நடிகரை உஷார் பண்ண ட்ரை பண்ணேன்.. முடியல!.. கங்கனா ரணாவத் ஓப்பன்...

அந்த நடிகரை உஷார் பண்ண ட்ரை பண்ணேன்.. முடியல!.. கங்கனா ரணாவத் ஓப்பன்...தமிழ், ஹிந்தி மொழி திரைப்படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் கங்கன ரணாவத்.

ஜனநாயகன் தேர்தலுக்கு பின்னரே ரிலீஸ்?!.. என்னப்பா சொல்றீங்க?!..

ஜனநாயகன் தேர்தலுக்கு பின்னரே ரிலீஸ்?!.. என்னப்பா சொல்றீங்க?!..ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் ரசிகர்களால் தளபதி என அழைக்கப்படும் விஜய் நடித்து உருவாகியிருக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த மாதம் 9ம் தேதி வெளியாகவிருந்தது.

மார்பக நீக்க அறுவை சிகிச்சை செய்து 13 ஆண்டு ஆகிவிட்டது.. இப்போது ரகசியத்தை உடைத்த ஏஞ்சலினா ஜோலி..!

மார்பக நீக்க அறுவை சிகிச்சை செய்து 13 ஆண்டு ஆகிவிட்டது.. இப்போது ரகசியத்தை உடைத்த ஏஞ்சலினா ஜோலி..!பிரபல ஹாலிவுட் நடிகை ஏஞ்சலினா ஜோலி, தனது ஆரோக்கியம் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை குறித்து அண்மையில் பகிர்ந்துள்ள கருத்துக்கள் அனைவரையும் நெகிழ செய்துள்ளன.

செக் பவுன்ஸ் ஆனதால் சிறை சென்ற காமெடி நடிகர்.. நிதியுதவியை குவிக்கும் சக நடிகர்கள்..!

செக் பவுன்ஸ் ஆனதால் சிறை சென்ற காமெடி நடிகர்.. நிதியுதவியை குவிக்கும் சக நடிகர்கள்..!பிரபல பாலிவுட் நகைச்சுவை நடிகர் ராஜ்பால் யாதவ், 9 கோடி ரூபாய் காசோலை மோசடி வழக்கில் டெல்லி உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, பிப்ரவரி 5-ஆம் தேதி தீஹார் சிறையில் சரணடைந்தார்.

கோட் ஷூட்டில் செமயா இருக்காரே!.. ஷூட்டிங்கில் கலந்துகொண்ட ஏகே!.. வைரல் போட்டோ!..

கோட் ஷூட்டில் செமயா இருக்காரே!.. ஷூட்டிங்கில் கலந்துகொண்ட ஏகே!.. வைரல் போட்டோ!..அஜித்குமார் நடிகர் என்பதை தாண்டி தற்போது கார் ரேஸராக மாறிவிட்டார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com