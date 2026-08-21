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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (15:08 IST)

பழம்பெரும் நடிகை சவுகார் ஜானகி காலமானார்!... திரையுலகினர் இரங்கல்...

sowcar janaki
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (15:08 IST)
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ஆந்திராவை பூர்வீமாகக் கொண்டவர் சவுகார் ஜானகி. 1950ம் வருடம் என்.டி.ராமராவ் நடித்த சவுகாரு என்கிற தெலுங்கு படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்து சினிமாவில் நுழைந்தார். எனவே அதுவே அவரின் பெயருக்கு முன்னால் சேர்ந்து கொண்டது.

1952ம் வருடம் வெளிவந்த வளையாபதி திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கினார். கண்டிப்பு, கம்பீரம், பாசம், சோகம், நகைச்சுவை என நடிப்பில் பல பரிணாமங்களை காட்டியவர் சவுகார் ஜானகி. சினிமாவிற்கு முன்பே தனது 15வது வயதில் வானொலி நிகழ்ச்சிகளிலும் அவர் பங்கேற்றுகிறார்..

தமிழக அரசின் கலைமாமணி மற்றும் பத்மஸ்ரீ போன்ற விருதுகளை பெற்றுள்ளார். எம்ஜி,ஆர், சிவாஜி, ஜெமினி கணேசன் போன்ற  பலருடனும் நடித்திருக்கிறார். கதாநாயகியாக மட்டுமே நடிப்பேன் என அடம்பிடிக்காமல் கிடைத்த கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வந்தவர் சவுகார் ஜானகி.

பாலச்சந்தர் இயக்கத்தில் வெளிவந்த பாமா விஜயம் இவருக்கு முக்கிய படமாக அமைந்தது.  எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, என்.டி ராமராவ் ஆகிய மூன்று முதல்வர்களுடன் இவர் நடித்திருக்கிறார்.. தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் 400க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கிறார்.

சௌகார் ஜான்கி நடிப்பில் வெளியான புதிய பறவை, எதிர்நீச்சல், உயர்ந்த மனிதன், காவியத்தலைவி, இரு கோடுகள் போன்ற படங்கள் அவருக்கு முக்கிய படங்களாக அமைந்தன. வயது மூப்பு காரணமாக சினிமாவில் நடிக்காமல் ஒதுங்கியிருந்தார்.

கடந்த சில நாட்களாகவே அவரின் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு சென்னையில் ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் வயது மூப்பு காரணமாக தற்போது அவர் காலமாகியிருக்கிறார். அவரின் மறைவுக்கு தமிழ் சினிமா ரசிகர்களும். திரையுலகமும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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