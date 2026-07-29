15 வயது மாற்றுத்திறனாளி சிறுமிக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த நடிகை சிம்ரன்... நனவானது நீண்டநாள் கனவு...
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நாயகியான சிம்ரன், மாற்றுத்திறனாளி சிறுமி நிஷாவுடன் இணைந்து நடனமாடி அவரது நீண்ட நாள் கனவை நனவாக்கியுள்ளார்.
பிறக்கும்போதே ஒரு கையை இழந்த நிலையிலும், நடனத்தின் மீது தீராத ஆர்வம் கொண்டுள்ள சிறுமி நிஷா, தன்னம்பிக்கையுடன் நடனமாடி அதை தனது சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பகிர்ந்து வந்தார். இவரது திறமையை உணர்ந்த தன்னார்வலர் ஆஷிக், நிஷாவின் ஆசைகளை நடிகை சிம்ரனிடம் கொண்டு சேர்த்துள்ளார்.
இதனை கேள்வியுற்ற சிம்ரன், சற்றும் தாமதிக்காமல் சிறுமி நிஷாவை நேரில் அழைத்து இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளார். இந்த சந்திப்பின்போது, சிம்ரனின் புகழ்பெற்ற பாடல்களுக்கு அந்த சிறுமி அவருடன் இணைந்து நடனமாடி அசத்தியுள்ளார். மேலும், நிஷாவின் தேவையை அறிந்து அவருக்கு புதிய சைக்கிள் ஒன்றை பரிசாக வழங்கியுள்ளார் சிம்ரன். இதுமட்டுமின்றி, படிப்பில் முழு கவனத்தை செலுத்துமாறும், தனது இலக்குகளை தைரியமாக தொடருமாறும் சிறுமிக்கு ஊக்கமளித்துள்ளார்.
நடிகை சிம்ரனின் இந்த எளிய மற்றும் நெகிழ்ச்சியான செயல் இணையத்தில் பலரது பாராட்டுகளை பெற்று வைரலாகி வருகிறது. சினிமாத் துறையை தாண்டி நிஜ வாழ்க்கையிலும் ஒரு சிறந்த ரோல் மாடலாக சிம்ரன் விளங்குவதை இந்த சம்பவம் மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது.
Edited by Siva