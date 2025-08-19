செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025 (10:10 IST)

யாஷின் டாக்ஸிக் படத்தில் இணைந்த ருக்மிணி வசந்த்?

யாஷ் நடிப்பில் கே ஜி எஃப் 2 ரிலிஸாகி கிட்டதட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து அவர் இப்போது கீது மோகன்தாஸ் இயக்கும் ‘டாக்ஸிக்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். கேவிஎன் புரொடக்‌ஷன் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு  சில மாதங்களுக்கு முன்னர் முதல் பெங்களூருவில் தொடங்கியது. இந்த படத்தில் யாஷின் சகோதரி வேடத்தில் நயன்தாரா நடித்து வருகிறார்.

சில மாதங்களுக்கு முன்னர் நேற்று யாஷின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ ஒன்று வெளியானது. அதில் யாஷ் கே ஜி எஃப் கெட்டப்பிலேயே பார் ஒன்றுக்குள் நடந்து செல்வது போலவும், பெண்களின் கவர்ச்சி நடனம் இடம்பெறுவது போலவும் உருவாக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த படம் 2026 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 19 ஆம் தேதி ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த படத்தின் காட்சிகளை கன்னடம் மற்றும் ஆங்கிலம் என இரண்டு முறைப் படமாக்குவதால் தாமதம் ஆவதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்தில் ஏற்கனவே நயன்தாரா மற்றும் கியாரா அத்வானி ஆகிய இரண்டு நடிகைகள் இருக்கும் நிலையில் தற்போது ருக்மிணி வசந்த் ஒரு முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விடுமுறை முடிந்து தொடங்கிய வேலை நாளில் பல மடங்கு சரிந்த ‘கூலி’ படத்தின் வசூல்!

விடுமுறை முடிந்து தொடங்கிய வேலை நாளில் பல மடங்கு சரிந்த ‘கூலி’ படத்தின் வசூல்!தமிழ் சினிமாவின் வசூல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் சமீபத்தைய சென்சேஷன் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவாக்கிய ‘கூலி’ படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உலகம் முழுவதும் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

பா ரஞ்சித்தின் அடுத்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

பா ரஞ்சித்தின் அடுத்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!தமிழ் சினிமாவின் முன்னனி இயக்குனர் பா.ரஞ்சித் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு வெளியான அட்டகத்தி என்ற படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமானார். இப்படத்தை அடுத்து, மெட்ராஸ், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி நடிப்பில் கபாலி, காலா ஆகிய படங்களை அடுத்து, ஆர்யாவுடன் சட்பட்டா பரம்பரை, நட்சத்திரம் நகர்கிறது போன்ற படங்களை இயக்கினார்.

ஷாருக் கானுக்கு சொன்ன கதைதான் ‘மதராஸி’… இயக்குனர் முருகதாஸ் பகிர்ந்த தகவல்!

ஷாருக் கானுக்கு சொன்ன கதைதான் ‘மதராஸி’… இயக்குனர் முருகதாஸ் பகிர்ந்த தகவல்!முருகதாஸ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான ‘தர்பார்’ திரைப்படம் படுதோல்வி படமாக அமைந்தது. அதனால் மூன்று ஆண்டுகள் எந்த படமும் இயக்காமல் இடைவேளை எடுத்துக் கொண்டார் இயக்குனர் ஏ ஆர் முருகதாஸ். இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் அவர் சல்மான் கான் மற்றும் ராஷ்மிகா ஆகியோரை வைத்து அவர் இயக்கிய ‘சிக்கந்தர்’ படமும்ம் படுதோல்வியாக அமைந்தது. இதனால் அவர் உடனடியாக ஒரு ஹிட் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார்.

இதை எடுத்ததற்கு 30 படங்கள் எடுத்திருக்கலாம்… கூலி படத்தை மறைமுகமாக விமர்சித்த ‘ஐ’ படக் கதாசிரியர்!

இதை எடுத்ததற்கு 30 படங்கள் எடுத்திருக்கலாம்… கூலி படத்தை மறைமுகமாக விமர்சித்த ‘ஐ’ படக் கதாசிரியர்!தமிழ் சினிமாவின் வசூல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் சமீபத்தைய சென்சேஷன் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவாக்கிய ‘கூலி’ படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உலகம் முழுவதும் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

'எதிர்நீச்சல் 2' தொடரிலிருந்து நடிகை கனிகா விலகியது ஏன்? வெளியான உண்மை காரணம்!

'எதிர்நீச்சல் 2' தொடரிலிருந்து நடிகை கனிகா விலகியது ஏன்? வெளியான உண்மை காரணம்!பிரபல தொலைக்காட்சி தொடரான 'எதிர்நீச்சல் 2'-ல் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வந்த நடிகை கனிகா, அந்த தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். தற்போது அவர் தொடரில் மருத்துவமனையில் இருப்பது போல் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், தொடரில் தொடர்ந்து நடிக்குமாறு அவரிடம் பேசிய போதும், தனது முடிவில் உறுதியாக இருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

