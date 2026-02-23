திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026
திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (15:47 IST)

மீண்டும் திரையில் தோன்றும் 'உள்ளத்தை அள்ளித்தா' நாயகி: ரம்பா ரீ-என்ட்ரி!

90-களில் தமிழ் திரையுலகின் கனவுக்கன்னியாக வலம் வந்த நடிகை ரம்பா, நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சினிமாவில் நடிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
தெலுங்கு திரைத்துறையில் அறிமுகமான நடிகை ரம்பா, கார்த்திக் நடிப்பில் வெளியான 'உள்ளத்தை அள்ளித்தா' படத்தின் மூலம் தமிழில் பிரபலமானார். அந்த படத்தால் பெரும் புகழ்பெற்ற ரம்பா, தொடர்ந்து ரஜினிகாந்துடன் 'அருணாச்சலம்', கமலுடன் 'காதலா காதலா' மற்றும் விஜய்யுடன் 'மின்சார கண்ணா' என முன்னணி நட்சத்திரங்களுடன் இணைந்து பல வெற்றிப்படங்களை கொடுத்தார். 
 
தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் 50-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ள இவர், திருமணத்திற்கு பிறகு குடும்ப வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்தி வந்ததால் நடிப்பிலிருந்து முழுமையாக விலகியிருந்தார். 
 
தற்போது மீண்டும் தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்க அவர் தயாராகி வருவது ரசிகர்களிடையே மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் எந்த மாதிரியான கதாபாத்திரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பார் என்பதை அறிய சினிமா வட்டாரங்கள் ஆர்வமாக உள்ளன.
 
