ஸ்கிரிப்ட் படிச்சிதான ஊரை ஏமாத்துறாங்க!.. தவெகவை சொல்கிறாரா ஓவியா?!....
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறினார். ஆனால் சினிமாவில் எப்படி பேப்பரை பார்த்து அவர் வசனத்தை மனப்பாடம் செய்து கேமரா முன்பு நடித்தாரோ அதுபோலவே அரசியல் மேடைகளிலும் மனப்பாடம் செய்து கொண்டும் எழுதிய பேப்பரை பார்த்தும்தான் அவர் பேசுகிறார் என அவரை திமுக, அதிமுக போன்ற எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.
தற்போது அவர் முதலமைச்சராகிவிட்ட நிலையிலும் சட்டசபையில் பேசும் போதும் அவர் கையில் பேப்பர் இல்லாமல் பேசுவதில்லை. அவர் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ அதை பேப்பரில் எழுதி அதைத்தான் அப்படியே படித்தும் காட்டுகிறார்.. பொதுக்கூட்டங்களில் எப்படி பேச வேண்டும் என முன்பே அவருக்கு ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் கொடுத்துவிடுவதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்நிலையில்தான், சமீபத்தில் ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட நடிகை ஓவியா ‘இப்போது எல்லோரும் ஸ்கிரிப்ட் பேப்பரை படித்துதானே ஊரே ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க’ என்று பேசியிருக்கிறார். விஜயை மனதில் நினைத்துதான் அவர் அப்படி பேசியதாக சொல்லப்படுகிறது.
இதை விஜயின் எதிர்ப்பாளர்கள் தங்களின் சமூகவலைத்தள பக்கங்களில் பகிர்ந்து ‘தில்லாக தவெகவுக்கு எதிராக திரையுலகிலிருந்து குரல் கொடுத்திருக்கும் முதல் நடிகை ஓவியா’ என பதிவிட்டு வருகிறார்கள். தேர்தலுக்கு முன்பே கூட தவெகவையும், விஜயையும் ஓவியா தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் விமர்சித்ததாக செய்திகள் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது..
இந்நிலையில்தான், சமீபத்தில் ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட நடிகை ஓவியா ‘இப்போது எல்லோரும் ஸ்கிரிப்ட் பேப்பரை படித்துதானே ஊரே ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க’ என்று பேசியிருக்கிறார். விஜயை மனதில் நினைத்துதான் அவர் அப்படி பேசியதாக சொல்லப்படுகிறது.
இதை விஜயின் எதிர்ப்பாளர்கள் தங்களின் சமூகவலைத்தள பக்கங்களில் பகிர்ந்து ‘தில்லாக தவெகவுக்கு எதிராக திரையுலகிலிருந்து குரல் கொடுத்திருக்கும் முதல் நடிகை ஓவியா’ என பதிவிட்டு வருகிறார்கள். தேர்தலுக்கு முன்பே கூட தவெகவையும், விஜயையும் ஓவியா தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் விமர்சித்ததாக செய்திகள் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது..