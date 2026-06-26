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Last Modified: Friday, 26 June 2026 (19:52 IST)

ஜோடிப்பொருத்தம் சூப்பர்!.. மகளின் திருமண போட்டோக்களை வெளியிட்ட குஷ்பு!..

avanthika
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (19:52 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (19:57 IST)
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90களில் முன்னணி நடிகையாக இருந்தவர் குஷ்பு. அப்போதிருந்த முன்னணி நடிகர்களுக்கு ஜோடி போட்டு நடித்திருக்கிறார். குறிப்பாக பிரபுவுடன் இவர் நடத்த படங்கள் ரசிகர்களிடம் மிகவும் நெருக்கம். இயக்குனர் சுந்தர்.சி-யை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்.

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இவர்களுக்கு இரண்டு மகள்கள். அதில் மூத்த மகள் அவந்திகாவுக்கு நேற்று கோவாவில் திருமணம் நடைபெற்றது. சர்வன் சீனிவாசன் என்பவரோடு அவந்திகாவுக்கு நேற்று திருமணம் நடந்தது. இந்த திருமண விழாவில் குஷ்பூக்கு நெருக்கமான திரையுலக பிரபலங்களும், குடும்ப உறுப்பினர்களும் கலந்து கொள்ளலாம்..

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விரைவில் சென்னையில் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதில் பலரும் கலந்து கொள்வார்கள் என தெரிகிறது. கோவாவில் நடந்த திருமண விழாவில் நடிகை திரிஷா, நாகார்ஜுனா, சிரஞ்சீவி, வெங்கடேஷ் உள்ளிட்ட பல திரைப்பிரபலங்களும் கலந்து கொண்டனர்.

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இந்நிலையில், தற்போது குஷ்பூ தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தனது மகள் திருமண புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார். இந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ஜோடிப்பொருத்தம் சூப்பர்!.. மகளின் திருமண போட்டோக்களை வெளியிட்ட குஷ்பு!..

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