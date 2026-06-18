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அப்போ குண்டு... இப்ப திருநங்கையா?!.. உங்களுக்கு என்னடா வேணும்!.. குஷ்பு மகள் கோபம்...
90களில் தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகையாக இருந்தவர் குஷ்பூ. அப்போது ஹீரோக்களாக நடித்த ரஜினி, கமல், பிரபு, கார்த்திக், சத்யராஜ், சரத்குமார், விஜயகாந்த் உள்ளிட்ட பலருடனும் ஜோடி போட்டு நடித்திருக்கிறார்.
குறிப்பாக பிரபுவுடன் இவர் நடித்த படங்கள் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இயக்குனர் சுந்தர்.சி-யை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார் குஷ்பு. இவர்களுக்கு இரண்டு மகள்கள் அதில் மூத்தவர் அனந்திதா. இவர் குண்டான உடல் தோட்டத்தில் இருந்தார். கடந்த சில வருடங்களில் கடுமையான உடற்பயிற்சி மற்றும் டயட்டுகளை மேற்கொண்டு உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மாக மாறியிருக்கிறார். அதோடு இயக்குனர் மணிரத்தினத்திடம் இவர் உதவி இயக்குனராகவும் பணிபுரிந்து வருகிறார். தந்தையை போல இயக்குனராககும் எண்ணத்தில் இருக்கிறார்.
இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய அனந்திதா ‘எனக்கு 15 வயசு இருக்கும் போது நான் ரொம்ப குண்டா இருந்தேன்.. அப்ப ‘நீ அசிங்கமா இருக்க.. உங்க அம்மாவை பாரு.. எவ்ளோ அழகா இருக்காங்க. நீ ஏன் இப்படி இருக்குன்னு’ கேட்டாங்க அப்ப நான் ஒரு குழந்தை.. ஒரு குழந்தையை பார்த்து கேட்கிற கேள்வி அது?.. சரி இப்ப நான் ஒல்லியா ஃபிட்டா இருக்கேன்.. இப்ப ‘எலும்புக்கூடு மாதிரி இருக்க.. திருநங்கை மாதிரி இருக்க’ன்னு சொல்றாங்க.. உங்களுக்கு என்னதான்டா வேணும்.. நான் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றதுக்கு நீங்க யாரு?’ என்று பொங்கியிருக்கிறார்.
குறிப்பாக பிரபுவுடன் இவர் நடித்த படங்கள் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இயக்குனர் சுந்தர்.சி-யை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார் குஷ்பு. இவர்களுக்கு இரண்டு மகள்கள் அதில் மூத்தவர் அனந்திதா. இவர் குண்டான உடல் தோட்டத்தில் இருந்தார். கடந்த சில வருடங்களில் கடுமையான உடற்பயிற்சி மற்றும் டயட்டுகளை மேற்கொண்டு உடல் எடையை குறைத்து ஸ்லிம்மாக மாறியிருக்கிறார். அதோடு இயக்குனர் மணிரத்தினத்திடம் இவர் உதவி இயக்குனராகவும் பணிபுரிந்து வருகிறார். தந்தையை போல இயக்குனராககும் எண்ணத்தில் இருக்கிறார்.
இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய அனந்திதா ‘எனக்கு 15 வயசு இருக்கும் போது நான் ரொம்ப குண்டா இருந்தேன்.. அப்ப ‘நீ அசிங்கமா இருக்க.. உங்க அம்மாவை பாரு.. எவ்ளோ அழகா இருக்காங்க. நீ ஏன் இப்படி இருக்குன்னு’ கேட்டாங்க அப்ப நான் ஒரு குழந்தை.. ஒரு குழந்தையை பார்த்து கேட்கிற கேள்வி அது?.. சரி இப்ப நான் ஒல்லியா ஃபிட்டா இருக்கேன்.. இப்ப ‘எலும்புக்கூடு மாதிரி இருக்க.. திருநங்கை மாதிரி இருக்க’ன்னு சொல்றாங்க.. உங்களுக்கு என்னதான்டா வேணும்.. நான் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றதுக்கு நீங்க யாரு?’ என்று பொங்கியிருக்கிறார்.