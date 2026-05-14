Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 14 May 2026 (08:56 IST)

25 லட்சம் தறோம்!. பண்ணை வீட்டுக்கு வான்னு கூப்பிடுறாங்க!.. நடிகை பகீர் புகார்!..

சினிமாவில் வாய்ப்புத் தேடும் பெண்களையும், வாய்ப்பில்லாமல் தவிக்கும் சின்ன சின்ன நடிகைகளையும் படுக்கைக்கு அழைக்கும் பழக்கம் பல வருடங்களாகவே திரையுலகில் இருக்கிறது. இதைப்பற்றி பல வருடங்களாக பல பெண்களும், நடிகைகளும் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்கள். ஆனாலும் நிலைமை மாறவில்லை..

இந்நிலையில்தான், தெலுங்கு பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவரும், நடிகையுமான கிரக் சீதா தான் சந்தித்த பாலியல் பிரச்சனைகள் தொடர்பாக கூறியுள்ள கருத்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

சிலர் என்னை பண்ணை வீட்டுக்கு வருமாறு அழைக்கிறார்கள்.. சம்மதித்தால் 25 லட்சம் பணம் கொடுக்கிறோம்.. சினிமா வாய்ப்பும் உனக்கு கிடைக்கும் என்று சிலர் என்னை அழைக்கிறார்கள். ஆனால் அதை நான் நிராகரித்து விட்டேன்.. திறமையை நம்பி வரும் பெண்களை இத்தகைய நபர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்குகிறார்கள்’ என அவர் வேதனை தெரிவித்திருக்கிறார். கிரக் சீதா கூறியுள்ள கருத்து தெலுங்கு சினிமா வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
casting couch, tollywood cinema, kirak seetha, கிரக் சீதா, படுக்கைக்கு அழைப்பு, பாலியல் தொந்தரவு