தொடர்புடைய செய்திகள்
- பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு!. தவெக வேட்பாளர் மீது வழக்குப்பதிவு!..
- ‘பீரியட் என்னை விடுங்கள்’ என்று கத்தினேன்!.. தனுஷ் பட அனுபவம் சொன்ன பார்வதி!...
- இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு.. தலைமறைவாக இருந்த கோவில் அர்ச்சகர் கைது..!
- Karuppu: கருப்பு சிறப்பு காட்சி ரத்து!.. சூர்யா ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்!...
- AA23 படத்தில் அல்லு அர்ஜூனுக்கு ஜோடி அவரா?!.. ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய லோகேஷ் கனகராஜ்..
25 லட்சம் தறோம்!. பண்ணை வீட்டுக்கு வான்னு கூப்பிடுறாங்க!.. நடிகை பகீர் புகார்!..
சினிமாவில் வாய்ப்புத் தேடும் பெண்களையும், வாய்ப்பில்லாமல் தவிக்கும் சின்ன சின்ன நடிகைகளையும் படுக்கைக்கு அழைக்கும் பழக்கம் பல வருடங்களாகவே திரையுலகில் இருக்கிறது. இதைப்பற்றி பல வருடங்களாக பல பெண்களும், நடிகைகளும் தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்கள். ஆனாலும் நிலைமை மாறவில்லை..
இந்நிலையில்தான், தெலுங்கு பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவரும், நடிகையுமான கிரக் சீதா தான் சந்தித்த பாலியல் பிரச்சனைகள் தொடர்பாக கூறியுள்ள கருத்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
சிலர் என்னை பண்ணை வீட்டுக்கு வருமாறு அழைக்கிறார்கள்.. சம்மதித்தால் 25 லட்சம் பணம் கொடுக்கிறோம்.. சினிமா வாய்ப்பும் உனக்கு கிடைக்கும் என்று சிலர் என்னை அழைக்கிறார்கள். ஆனால் அதை நான் நிராகரித்து விட்டேன்.. திறமையை நம்பி வரும் பெண்களை இத்தகைய நபர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்குகிறார்கள்’ என அவர் வேதனை தெரிவித்திருக்கிறார். கிரக் சீதா கூறியுள்ள கருத்து தெலுங்கு சினிமா வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான், தெலுங்கு பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவரும், நடிகையுமான கிரக் சீதா தான் சந்தித்த பாலியல் பிரச்சனைகள் தொடர்பாக கூறியுள்ள கருத்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
சிலர் என்னை பண்ணை வீட்டுக்கு வருமாறு அழைக்கிறார்கள்.. சம்மதித்தால் 25 லட்சம் பணம் கொடுக்கிறோம்.. சினிமா வாய்ப்பும் உனக்கு கிடைக்கும் என்று சிலர் என்னை அழைக்கிறார்கள். ஆனால் அதை நான் நிராகரித்து விட்டேன்.. திறமையை நம்பி வரும் பெண்களை இத்தகைய நபர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்குகிறார்கள்’ என அவர் வேதனை தெரிவித்திருக்கிறார். கிரக் சீதா கூறியுள்ள கருத்து தெலுங்கு சினிமா வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
கருப்பு ரீலீஸ் ஆகல!.. ப்ளீஸ் மன்னிச்சுக்கோங்க!.. கண்ணீர் விட்ட ஆர்.ஜே.பாலாஜி
எவ்ளோ சொல்லியும் சூர்யா சம்பளம் வாங்கவே இல்ல!.. இயக்குனர் பாலா நெகிழ்ச்சி..
நள்ளிரவில் ரவுன்ட்ஸ் போகும் டிஎஸ்பி.. கதறும் சமூக விரோதிகள்.. இப்பதான் பொதுமக்கள் நிம்மதி.. இதுதாண்டா ஆட்சி..!
சூர்யாவின் கருப்பு இன்று ரிலீஸ் இல்லையா? அனைத்து காட்சிகளும் ரத்து? நாளையாவது ரிலீஸ் ஆகுமா?
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இன்று வெளியாகவிருந்த திரைப்படம், நிதி நெருக்கடி காரணமாகத் திட்டமிட்டபடி திரையரங்குகளில் வெளியாகவில்லை. ஜஸ்வந்த் பண்டாரி என்பவருக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை படக்குழுவினர் இன்னும் செலுத்தாததே இந்தப் பிரச்சினைக்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.