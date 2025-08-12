செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025 (10:31 IST)

எதிர்நீச்சல் 2 சீரியலில் இருந்து விலகுகிறாரா கனிகா?

சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற சீரியல் ‘எதிர்நீச்சல்’. அந்த தொடரில் நடித்த மாரிமுத்துவின் மிடுக்கான நடிப்பால் சூப்பர் ஹிட்டானது. ஆனால் அவரது திடீர் மறைவால் அவருக்குப் பதில் நடிகர் வேல ராமமூர்த்தி ஆதி குணசேகரன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இதையடுத்து எதிர்நீச்சல் சீரியலின் இரண்டாவது சீசன் ‘எதிர்நீச்சல் 2’ என்ற பெயரில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. ஆரம்பத்தில் முதல் சீசன் அளவுக்கு வரவேற்பைப் பெறாத எதிர்நீச்சல் 2 தற்போது மெல்ல மெல்ல நல்ல டி ஆர் பி-ஐப் பெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் இந்த சீரியலில் ஈஸ்வரி என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வந்த கனிகா தற்போது அந்த சீரியலில் இருந்து விலகவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சீரியலில் தற்போது அவர் கதாபாத்திரம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருவது போல காட்சிகள் நகர்ந்து வருகின்றன.

சிவகார்த்திகேயன் இதுவரை ஏற்காத கதாபாத்திரம்.. தனது அடுத்த படம் வெங்கட் பிரபு கொடுத்த அப்டேட்!

சிவகார்த்திகேயன் இதுவரை ஏற்காத கதாபாத்திரம்.. தனது அடுத்த படம் வெங்கட் பிரபு கொடுத்த அப்டேட்!வெங்கட்பிரபு இயக்கத்தில் விஜய்யின் நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ரிலீஸான கோட் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்று 455 கோடி ரூபாய் வசூலித்தது. இதையடுத்து வெங்கட்பிரபு அடுத்து யாரை வைத்து இயக்கப் போகிறார் என்ற கேள்வி எழுந்தது.

45 மொழிகளில் டப் செய்யப்படும் ராமாயணம்… பிரபல தயாரிப்பாளர் பகிர்ந்த தகவல்!

45 மொழிகளில் டப் செய்யப்படும் ராமாயணம்… பிரபல தயாரிப்பாளர் பகிர்ந்த தகவல்!பாலிவுட் இயக்குனர் நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் மூன்று பாகங்களாக உருவாகும் ராமாயணம் சம்மந்தப்பட்ட படத்தில் ராமன் வேடத்தில் ரன்பீர் கபூரும், சீதையாக சாய் பல்லவியும் ராவணன் வேடத்தில் கேஜிஎஃப் புகழ் யாஷும் நடிக்க, அனுமன் வேடத்தில் சன்னி தியோலும், சூர்ப்பனகை வேடத்தில் ரகுல் ப்ரீத் சிங்கும், கைகேயியாக லாரா தத்தாவும் நடிக்கின்றனர்.

அடுத்தடுத்து ஹிட் படங்கள்… தயாரிப்பாளராகவும் களமிறங்கும் சூரி…!

அடுத்தடுத்து ஹிட் படங்கள்… தயாரிப்பாளராகவும் களமிறங்கும் சூரி…!தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நகைச்சுவைக் கலைஞராக இருந்த சூரி வெற்றிமாறன் இயக்கிய விடுதலை படத்தின் மூலம் ஹீரோவானார். அந்த படம் ஹிட்டானதைத் தொடர்ந்து அவர் நடித்த கருடன் மற்றும் கொட்டுக்காளி ஆகிய திரைப்படங்களும் வெற்றிபெற்று அவரை முன்னணிக் கதாநாயகன் ஆக்கின.

ஐபிஎல் அணியை வாங்காமல் விட்டதற்காக இப்போது…. சல்மான் கான் ஓபன் டாக்!

ஐபிஎல் அணியை வாங்காமல் விட்டதற்காக இப்போது…. சல்மான் கான் ஓபன் டாக்!பாலிவுட்டின் உச்ச நட்சத்திரங்களில் ஒருவர் சல்மான் கான். தமிழ் சினிமாவில் ரஜினிகாந்துக்கு இருப்பது போன்ற வெறித்தனமான ரசிகர்கள் இந்தி சினிமாவில் சல்மான் கானுக்கு உண்டு. அதனால்தான் அவர் மேல் பல சர்ச்சைகள், வழக்குகள் இருந்தும் இன்றளவும் முன்னணி நடிகராக இருந்து வருகிறார்.

நான் தனுஷை காதலிக்கின்றேனா? நடிகை மிருணாள் தாக்கூர் பதில்..!

நான் தனுஷை காதலிக்கின்றேனா? நடிகை மிருணாள் தாக்கூர் பதில்..!நடிகர் தனுஷ் மற்றும் நடிகை மிருணாள் தாக்கூர் இருவரும் காதலித்து வருவதாக சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வந்த வதந்திகளுக்கு, நடிகை மிருணாள் தாக்கூர் தனது சமீபத்திய நேர்காணலில் பதிலளித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com