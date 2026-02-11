புதன், 11 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (18:39 IST)

அந்த நடிகரை உஷார் பண்ண ட்ரை பண்ணேன்.. முடியல!.. கங்கனா ரணாவத் ஓப்பன்...

kangana
தமிழ், ஹிந்தி மொழி திரைப்படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் கங்கன ரணாவத்.
தமிழில் ஜெயம் ரவி நடித்து வெளியான தாம் தூம் படத்தில் நடித்திருந்தார். ஆனால் தொடர்ந்து தமிழில் அவர் நடிக்கவில்லை. அதன்பின் பாலிவுட்டில் தொடர்ந்து பல படங்களிலும் நடித்தார்.

நடிகர் ஹிருத்திக் ரோஷன் விவாகரத்து பெற்றபின் ‘எனக்கும் அவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது.. ஆனால் அவர் என்னை திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் என்னுடன் உறவில் இருக்க விரும்பினார். எனவே அந்த உறவிலிருந்து நான் விலகி விட்டேன்’ என பேட்டி கொடுத்திருந்தார்..

இப்படி அடிக்கடி ஏதாவது சர்ச்சையான கருத்துக்களை கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்துவார். பாஜகவிலும் தன்னை இணைத்துக் கொண்டு பதவிகளை வாங்கினார். சந்திரமுகி 2 படத்திலும் நடித்திருந்தார். ஆனால் அந்த படம் ஓடவில்லை. பாலிவுட்டில் துரந்தர் என்கிற படம் வெளியாகி வசூலில் சக்கை போடு போட்டிருக்கிறது.

இந்த படத்தின் மூலம் நடிகர் அக்‌ஷய் கண்ணா மீண்டும் லைம் லைட்டுக்கு வந்திருக்கிறார். இந்நிலையில் அக்சய் கண்ணாவிடம் முதலில் பேச முடிகின்றேன்.. அதன் பின் அவரை அவரை கவர்ந்திழுக்க Flirt செய்தேன். ஆனால் அவர் என்னை கண்டு கொள்ளவே இல்லை. அவ்வளவு ஏன்? அவர் என்னை பார்க்கவே இல்லை’ என கங்கனா ரனாவத் பேசிய பழைய வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது..

ஜனநாயகன் தேர்தலுக்கு பின்னரே ரிலீஸ்?!.. என்னப்பா சொல்றீங்க?!..

ஜனநாயகன் தேர்தலுக்கு பின்னரே ரிலீஸ்?!.. என்னப்பா சொல்றீங்க?!..ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் ரசிகர்களால் தளபதி என அழைக்கப்படும் விஜய் நடித்து உருவாகியிருக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம் கடந்த மாதம் 9ம் தேதி வெளியாகவிருந்தது.

மார்பக நீக்க அறுவை சிகிச்சை செய்து 13 ஆண்டு ஆகிவிட்டது.. இப்போது ரகசியத்தை உடைத்த ஏஞ்சலினா ஜோலி..!

மார்பக நீக்க அறுவை சிகிச்சை செய்து 13 ஆண்டு ஆகிவிட்டது.. இப்போது ரகசியத்தை உடைத்த ஏஞ்சலினா ஜோலி..!பிரபல ஹாலிவுட் நடிகை ஏஞ்சலினா ஜோலி, தனது ஆரோக்கியம் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை குறித்து அண்மையில் பகிர்ந்துள்ள கருத்துக்கள் அனைவரையும் நெகிழ செய்துள்ளன.

செக் பவுன்ஸ் ஆனதால் சிறை சென்ற காமெடி நடிகர்.. நிதியுதவியை குவிக்கும் சக நடிகர்கள்..!

செக் பவுன்ஸ் ஆனதால் சிறை சென்ற காமெடி நடிகர்.. நிதியுதவியை குவிக்கும் சக நடிகர்கள்..!பிரபல பாலிவுட் நகைச்சுவை நடிகர் ராஜ்பால் யாதவ், 9 கோடி ரூபாய் காசோலை மோசடி வழக்கில் டெல்லி உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, பிப்ரவரி 5-ஆம் தேதி தீஹார் சிறையில் சரணடைந்தார்.

கோட் ஷூட்டில் செமயா இருக்காரே!.. ஷூட்டிங்கில் கலந்துகொண்ட ஏகே!.. வைரல் போட்டோ!..

கோட் ஷூட்டில் செமயா இருக்காரே!.. ஷூட்டிங்கில் கலந்துகொண்ட ஏகே!.. வைரல் போட்டோ!..அஜித்குமார் நடிகர் என்பதை தாண்டி தற்போது கார் ரேஸராக மாறிவிட்டார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com