சனி, 31 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : சனி, 31 ஜனவரி 2026 (08:01 IST)

தவெக கொடி கலரில் சேலை கட்டிய பிரபல நடிகை.. விஜய் கட்சியில் சேர்கிறாரா?

பிரபல தென்னிந்திய நடிகை கல்யாணி பிரியதர்ஷன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள சமீபத்திய புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீயாக பரவி வருகின்றன. 
 
நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சியின் தீவிர ரசிகையான இவர், தவெக கொடியின் வண்ணங்களான சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிறங்கள் கலந்த புடவையை அணிந்து போஸ் கொடுத்துள்ளார். இந்த புடவையில் யானை உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளதை கண்ட ரசிகர்கள், இது தவெக கொடியை பிரதிபலிப்பதாக கூறி புகைப்படங்களை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
 
கல்யாணியின் இந்த 'தவெக' ஸ்டைல் லுக், விஜய் ரசிகர்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. "தளபதியின் தவெக ரசிகை" என்ற வாசகத்துடன் அவரது ரசிகர்கள் இந்த புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர். 
 
அரசியல் களத்தில் தவெக கட்சி பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், ஒரு முன்னணி நடிகை அக்கட்சியின் அடையாள வண்ணங்களில் உடை அணிந்திருப்பது பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. அழகும் அரசியலும் கலந்த இந்த வைரல் புகைப்படம், இன்ஸ்டாகிராமில் லட்சக்கணக்கான லைக்குகளை குவித்து வருகிறது.

Edited by Siva

'துரந்தர்' ஓடிடியில் ரிலீஸ்.. ஆனால் 14 நிமிடங்களை கட் செய்தது நெட்பிளிக்ஸ்.. என்ன காரணம்?

'துரந்தர்' ஓடிடியில் ரிலீஸ்.. ஆனால் 14 நிமிடங்களை கட் செய்தது நெட்பிளிக்ஸ்.. என்ன காரணம்?ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் உலகளவில் ரூ.1,300 கோடி வசூலித்து சாதனை படைத்த 'துரந்தர்' திரைப்படம் இன்று நெட்ஃபிக்ஸ் தளத்தில் வெளியானது. திரையரங்குகளில் 3 மணி நேரம் 34 நிமிடங்களாக இருந்த இப்படத்தின் ரன்னிங் டைம் ஓடிடி-யில் 3 மணி நேரம் 25 நிமிடங்களாக குறைந்துள்ளதால் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் அதிருப்தி தெரிவித்து வருகின்றனர்.

விஜயகாந்துக்கு அந்த நடிகை செட்டாகுமா? நல்ல வேளை படம் தப்பிச்சுச்சு..

விஜயகாந்துக்கு அந்த நடிகை செட்டாகுமா? நல்ல வேளை படம் தப்பிச்சுச்சு..தமிழ் மக்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா நான் சும்மா விடமாட்டேன் என அவர் அடிக்கடி கூறுவது தான் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது.

ஏஆர் ரஹ்மான் சிறுபான்மையினர்.. ஜிவி பிரகாஷ் பெரும்பான்மையினரா? சீமான் கேள்வி

ஏஆர் ரஹ்மான் சிறுபான்மையினர்.. ஜிவி பிரகாஷ் பெரும்பான்மையினரா? சீமான் கேள்விநாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், சமீபத்திய மேடை பேச்சில் மதம் மற்றும் சிறுபான்மையினர்-பெரும்பான்மையினர் என்ற அரசியல் பாகுபாடு குறித்து எழுப்பியுள்ள கேள்விகள் சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன.

ஜனநாயகனுக்கு தேதி குறிச்சாச்சு! இந்த முறையாவது சொன்ன தேதியில் சாட்டைய வீசுவாரா?

ஜனநாயகனுக்கு தேதி குறிச்சாச்சு! இந்த முறையாவது சொன்ன தேதியில் சாட்டைய வீசுவாரா?ஜன நாயகன் படத்தை வாங்கிய வினியோகஸ்தர்கள் பணத்தை திருபி கேட்கவில்லையாம். ஆனால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை ஈடு செய்ய வேண்டும் என்று கேவிஎன் நிறுவனத்திடம் கேட்டிருக்கிறார்களாம்.

பல்சரில் ஆவியா? ‘கருப்பு பல்சர்’ படம் எப்படி இருக்கிறது? இதோ விமர்சனம்

பல்சரில் ஆவியா? ‘கருப்பு பல்சர்’ படம் எப்படி இருக்கிறது? இதோ விமர்சனம்தன்னிடம் ஒரு கருப்பு பல்சர் பைக் இருப்பதாக பொய் சொல்லி ஹீரோயினை இம்ப்ரஸ் செய்கிறார் அட்டகத்தி தினேஷ். அப்படித்தான் கதை ஆரம்பிக்கிறது

