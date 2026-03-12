வியாழன், 12 மார்ச் 2026
Last Modified: வியாழன், 12 மார்ச் 2026 (11:43 IST)

தோழியின் கணவரை திருமணம் செய்த ஹன்சிகாவுக்கு விவாகரத்து.. அடுத்தது என்ன?

பிரபல நடிகை ஹன்சிகா மோத்வானி மற்றும் அவரது கணவர் சோஹைல் கதுரியா ஆகியோருக்கு மும்பை பாந்த்ரா குடும்ப நல நீதிமன்றம் பரஸ்பர சம்மதத்துடன் விவாகரத்து வழங்கியுள்ளது. 
 
2022-ஆம் ஆண்டு ஜெய்ப்பூரில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற இவர்களது திருமணம், தற்போது வெறும் மூன்றே ஆண்டுகளில் முடிவுக்கு வந்துள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஹன்சிகா தனது கணவரிடமிருந்து எந்தவித ஜீவனாம்சமும் கோரவில்லை என்றும், கண்ணியமான முறையில் இந்த பிரிவை அவர் அணுகியிருப்பதாகவும் அவரது வழக்கறிஞர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
 
முன்னதாக, ஹன்சிகா தனது தோழியின் முன்னாள் கணவரை திருமணம் செய்துகொண்டதாக எழுந்த சர்ச்சைகளுக்கு அவர் மறுப்பு தெரிவித்திருந்தார். சோஹைல் தனது சகோதரரின் நெருங்கிய நண்பர் என்றும், நீண்ட கால நட்பே காதலாக மாறியது என்றும் அவர் விளக்கியிருந்தார். 
 
கடந்த ஆண்டே தனது சமூக வலைதள பக்கத்திலிருந்து திருமணப் புகைப்படங்களை ஹன்சிகா நீக்கியது பல்வேறு யூகங்களை எழுப்பியது. தற்போது விவாகரத்து உறுதியாகியுள்ள நிலையில், ஹன்சிகா தனது திரைப்பயணத்தில் முழு கவனத்தையும் செலுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளார். விவாகரத்து குறித்து ஹன்சிகா இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்லை.
 
