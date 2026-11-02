7 வயதில் 12 மொழிகள் பேசும் அசினின் மகள் - இது வேற லெவல்
அஜித், விஜய், சூர்யா போன்ற முன்னணி நடிகர்களுடன் ஜோடி போட்டு நடித்தவர் அசின். இவர் கேரளாவை சேர்ந்தவர். ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்த கஜினி படம் அசினுக்கு ஒரு முக்கிய படமாக அமைந்தது. இந்த படம் ஹிந்தியில் உருவானபோதும் அமீர்கானுக்கு ஜோடியாக அசினே நடித்திருந்தார்.
சில வருடங்களுக்கு முன்பு மைக்ரோமேக்ஸ் நிறுவனர் ராகுல் சர்மாவை திருமணம் செய்து கொண்டு செட்டிலாகிவிட்டார். அதன்பின் சினிமாவில் நடிக்கவில்லை. ஊடகங்கள் முன்பு கூட அவர் தோன்றவில்லை. இந்நிலையில், சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய ராகுல் சர்மா ‘என் மனைவி அசின் என்னை எப்போதும் ஊக்கப்படுத்தி முன்னோக்கி செல்ல வைக்கிறார். எங்கள் மகள் அரீனுக்கு இப்போது 7 வயது ஆகிறது. அவள் டிவி, செல்போன் பார்ப்பதில்லை.. புத்தகங்களை படிக்க கற்றுக்கொடுத்திருக்கிறோம்..
2வது படக்கும் படிக்கும் அவள் விட்டால் 10ம் வகுப்பு தேர்வே எழுதிவிடுவாள். அவளுக்கு கொரியன், ஜப்பானிய உள்ளிட்ட 12 மொழிகள் பேசத்தெரியும். இது எல்லாவற்றுக்கும் அசின்தான் காரணம்’ என கூறியிருக்கிறார்.
2வது படக்கும் படிக்கும் அவள் விட்டால் 10ம் வகுப்பு தேர்வே எழுதிவிடுவாள். அவளுக்கு கொரியன், ஜப்பானிய உள்ளிட்ட 12 மொழிகள் பேசத்தெரியும். இது எல்லாவற்றுக்கும் அசின்தான் காரணம்’ என கூறியிருக்கிறார்.