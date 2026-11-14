  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. Actress Apeksha Porwal Opens Up About Working With Superstar Rajinikanth in Jailer 2 and Lessons Learned on Set
Written By SIVA SIVA
Last Modified: Saturday, 14 November 2026 (17:01 IST)

ரஜினியிடம் இருந்து நிறைய கற்று கொண்டேன்.. ஜெயிலர் 2 குறித்து பாலிவுட் நடிகை...

ஜெயிலர் 2
Written By: SIVA
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (17:02 IST)
google-news
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தில் அவருடன் இணைந்து பணியாற்றிய அனுபவம் குறித்து நடிகை அபேக்ஷா போர்வால் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார். சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் பேசிய அவர், ரஜினிகாந்திடம் இருந்து கற்றுக்கொண்ட மிகப்பெரிய பாடம் குறித்து மனம் திறந்துள்ளார்.
 
ரஜினிகாந்தின் தனித்துவமான நடிப்பு பாணி குறித்துப் பேசிய அபேக்ஷா, ஒரு பிரம்மாண்டமான வணிக திரைப்படத்தில் நடிக்கும்போது, அப்படத்திற்கு தேவையான பாணியையும், காட்சிப்படுத்தலையும் புரிந்துகொண்டு நடிப்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை ரஜினிகாந்திடம் இருந்து கற்றுக்கொண்டதாக தெரிவித்தார். சிறிய நுணுக்கங்களில் கூட ரஜினி சார் தனது தனித்துவமான முத்திரையை பதிப்பார் என்றும், ரசிகர்களின் நாடித்துடிப்பை அறிந்து அவர்களோடு எளிதில் ஒன்றக்கூடிய கலைஞர் அவர் என்றும் புகழ்ந்துள்ளார்.
 
மேலும், இப்படத்தில் மிதுன் சக்கரவர்த்தி, வித்யா பாலன் மற்றும் ரம்யா கிருஷ்ணன் போன்ற மூத்த கலைஞர்களுடன் இணைந்து நடித்தது மிகச்சிறந்த அனுபவம் என்று அபேக்ஷா குறிப்பிட்டுள்ளார். மிக உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கும் இவர்கள் அனைவரும் படப்பிடிப்பு தளத்தில் மிகவும் எளிமையாகவும், அன்பாகவும் பழகியதாகவும், சக நடிகர்களை மிகவும் சௌகரியமாக உணர வைத்ததாகவும் அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
1.75 மில்லியன் டாலருக்கு டைட்டானிக் நடிகர் வாங்கிய தனித்தீவு.. 20 ஆண்டுகளாக சும்மா இருப்பது ஏன்?

ரஜினியிடம் இருந்து நிறைய கற்று கொண்டேன்.. ஜெயிலர் 2 குறித்து பாலிவுட் நடிகை...

ரஜினியிடம் இருந்து நிறைய கற்று கொண்டேன்.. ஜெயிலர் 2 குறித்து பாலிவுட் நடிகை...சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தில் அவருடன் இணைந்து பணியாற்றிய அனுபவம் குறித்து நடிகை அபேக்ஷா போர்வால் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார். சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் பேசிய அவர், ரஜினிகாந்திடம் இருந்து கற்றுக்கொண்ட மிகப்பெரிய பாடம் குறித்து மனம் திறந்துள்ளார்.

1.75 மில்லியன் டாலருக்கு டைட்டானிக் நடிகர் வாங்கிய தனித்தீவு.. 20 ஆண்டுகளாக சும்மா இருப்பது ஏன்?

1.75 மில்லியன் டாலருக்கு டைட்டானிக் நடிகர் வாங்கிய தனித்தீவு.. 20 ஆண்டுகளாக சும்மா இருப்பது ஏன்?ஹாலிவுட் நடிகருடம் டைட்டானிக் ஹீரோவுமான லியோனார்டோ டிகாப்ரியோ கடந்த 2005-ஆம் ஆண்டு பெலிஸ் நாட்டுக் கடற்கரைக்கு அப்பால் உள்ள 'பிளாகடோர் கேயே' என்ற 104 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட தனித்தீவை 1.75 மில்லியன் டாலருக்கு வாங்கினார். சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும், சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ஆடம்பர சுற்றுலாத் தலமாக மாற்றும் இவரது கனவுத் திட்டம் இன்னும் பயன்பாட்டுக்கு வராமல் தாமதமாகி வருகிறது.

சென்சார் பஞ்சாயத்து!.. ஒம் படத்தின் தலைப்பு மாற்றம்...

சென்சார் பஞ்சாயத்து!.. ஒம் படத்தின் தலைப்பு மாற்றம்...அமரன் படத்தை இயக்கிய ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள திரைப்படம் ஓம்.

மகன் படிக்கும் பள்ளிக்கு தீடீர் விசிட் அடித்த அஜித்!.. செம சரப்பரைஸ்..

மகன் படிக்கும் பள்ளிக்கு தீடீர் விசிட் அடித்த அஜித்!.. செம சரப்பரைஸ்..குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்திற்கு பின் அஜித் எந்த புதிய படத்திலும் நடிக்கவில்லை.

சுந்தர்.சிக்கு 2வது தோல்வி!.. 20 கோடி வசூலை தாண்டாத மூக்குத்தி அம்மன் 2...

சுந்தர்.சிக்கு 2வது தோல்வி!.. 20 கோடி வசூலை தாண்டாத மூக்குத்தி அம்மன் 2...தமிழ் சினிமாவில் காமெடி கலந்த காதல் திரைப்படங்களை கொடுத்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் சுந்தர்.சி.