2 வருடங்களாக மன உளைச்சல்கள்.. உடல் பாதிப்புகள்.. இப்போது தான் மீண்டு வந்துள்ளேன்.. அனுபமா பரமேஸ்வரன்
பிரபல நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன் தனது வாழ்வில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஏற்பட்ட மன உளைச்சல்கள் மற்றும் உடல்ரீதியான பாதிப்புகள் குறித்து வெளிப்படையாக பேசியுள்ளார்.
தன் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவின் பின்னணியில் இரண்டு வருட வலி மற்றும் வேதனைகள் இருப்பதாகவும், அந்த உறவிலிருந்து மீண்டு தற்போதுதான் நிம்மதியை கண்டடைந்துள்ளதாகவும் அவர் ஒரு நேர்காணலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த விஷயம் குறித்து பேசிய அவர், இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் சிக்கி தவிப்போர் அதனை விரைவில் அடையாளம் கண்டு வெளியே வரவேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
மலையாளத்தில் வெளியான 'பிரேமம்' படத்தின் மூலம் தன் சினிமா பயணத்தை தொடங்கிய அனுபமா, மலையாளம், தெலுங்கு, தமிழ் மற்றும் கன்னடம் உள்ளிட்ட பல மொழிப் படங்களில் நடித்து புகழ்பெற்றவர்.
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு அவர் கடற்கரை ஓரத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு அமைதியை தேர்ந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். அந்த பதிவை தொடர்ந்து தற்போது அவர் தனது கடந்த கால சோகமான அனுபவங்களை பகிர்ந்துள்ளது அவரது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva