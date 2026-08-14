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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (17:12 IST)

என் பொண்ணு அப்பாவுக்காக அழுவுல.. விஜய்க்காக அழுதா!.. குஷ்பு சொன்ன சம்பவம்...

kushbu sundar
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (17:14 IST)
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தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய இயக்குனராக இருப்பவர் சுந்தர்.சி. கடந்த 30 வருடங்களாக காதல் கலந்த காமெடி திரைப்படங்களை இயக்கி வருகிறார். சுந்தர்.சி படம் என்றாலே ஜாலியான படமாக இருக்கும் என ரசிகர்கள் நினைக்கிறார்கள். நடிகை குஷ்புவை இவர் திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள்.

அதில் ஒருவருக்குதான் சில நாட்களுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதுரையில் சுந்தர்.சி போட்டியிட்டார். ஆனால்,அவருக்கு மக்கள் ஆதரவு கொடுக்கவில்லை. எனவே அவர் தோல்வியடைந்தார்.

இந்நிலையில், நடிகை குஷ்பு ஒரு முக்கிய தகவலை சொல்லியிருக்கிறார். ‘தேர்தல் ரிசல்ட் வந்ததும் என் மகள் அழுது கொண்டே இருந்தாள். ‘எதற்காக அழுகிற? அப்பா ஒரு முறை முயற்சி பண்ணலாமே தேர்தல் போட்டியிட்டார்’ என சொன்னேன். அதற்கு அவள் ‘நான் அப்பா தோத்துப்போனதற்கு அழுவுல.. இனி விஜய் படத்துல நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு.. அதற்காக அழுவுறேன்’ என்று சொன்னாள். ‘அடிப்பாவி அப்போ நீ உன் அப்பா தோத்து போனதுக்கு அழுகலயா?’ என்று கேட்டேன்’ என சொல்லியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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