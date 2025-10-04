சனி, 4 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 4 அக்டோபர் 2025 (11:27 IST)

விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா ரகசிய நிச்சயதார்த்தம் என்பது வதந்தியா? தெலுங்கு திரையுலகில் பரபரப்பு..!

பிரபல தென்னிந்திய நட்சத்திரங்களான விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோர் நெருங்கிய உறவினர்கள் மட்டும் கலந்துகொண்ட ஒரு தனிப்பட்ட விழாவில் நிச்சயதார்த்தம் செய்துகொண்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும், இந்த நட்சத்திர ஜோடியின் திருமணம் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரியில்  நடைபெறும் என்று செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
 
தாங்கள் இணைந்து விடுமுறையை கழித்ததாகச் செய்திகள் வெளியானபோதிலும், இருவரும் தங்கள் உறவு நிலை குறித்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக எதையும் உறுதிப்படுத்தவில்லை. தங்கள் தனிப்பட்ட ரகசியத்தை பேண விரும்புவதால், நிச்சயதார்த்தம் குறித்த தகவல்களை வெளியிடுவதில் இருவரும் தாமதம் காத்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
 
சமீபத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனா சமூக வலைதளத்தில் புடவை அணிந்திருந்த புகைப்படத்தை பகிர்ந்திருந்தார். இது அவரது நிச்சயதார்த்தத்திற்கான ஆடையாக இருக்கலாம் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பையும் ஊகங்களையும் அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் அதே நேரத்தில் இது வெறும் வதந்தி என்றும் தெலுங்கு திரையுலகில் கூறப்படுகிறது.
 
 
Edited by Mahendran

கல்கி 2 தாமதம்… அடுத்த படத்தில் சாய் பல்லவியை இயக்கும் நாக் அஸ்வின்!

கல்கி 2 தாமதம்… அடுத்த படத்தில் சாய் பல்லவியை இயக்கும் நாக் அஸ்வின்!மகாநடி படம் மூலமாக கவனம் ஈர்த்த இயக்குனர் நாக் அஸ்வின் இயக்கத்தில் பிரபாஸ், கமல்ஹாசன், அமிதாப் பச்சன், தீபிகா படுகோன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வெளியான படம் கல்கி 2898 ஏடி. மகாபாரத குருச்சேத்திர போரையும், அதற்கு பிறகு 6 ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து நடக்கும் கல்கியின் வருகையையும் இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த படம் பெரும் ஹிட் அடித்து 1100 கோடி வசூலித்தது.

ஆன்லைனில் நிர்வாணப் படம் கேட்ட நபர்… மகளுக்கு நடந்த மோசமான சம்பவத்தைப் பகிர்ந்த அக்‌ஷய் குமார்!

ஆன்லைனில் நிர்வாணப் படம் கேட்ட நபர்… மகளுக்கு நடந்த மோசமான சம்பவத்தைப் பகிர்ந்த அக்‌ஷய் குமார்!இந்தி சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர் அக்‌ஷய் குமார். 2.0 படத்தில் நடித்ததின் மூலம் அவர் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமாகியுள்ளார். இந்நிலையில் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தலைமையில் நடந்த சைபர் குற்றங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் அவர் கலந்துகொண்டார்.

மூன்றாவது நாளில் பெரும் சரிவை சந்தித்த தனுஷின் ‘இட்லி கடை’ பட வசூல்!

மூன்றாவது நாளில் பெரும் சரிவை சந்தித்த தனுஷின் ‘இட்லி கடை’ பட வசூல்!தனுஷ் இயக்கத்தில் உருவான நான்காவது படமாக ‘இட்லி கடை’ நேற்று கடந்த புதன் கிழமை ஆயுதபூஜை அன்று ரிலீஸானது. தனுஷுடன் நித்யா மேனன், ஷாலினி பாண்டே, சத்யராஜ், அருண் விஜய் மற்றும் பார்த்திபன் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்க படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றினார்.

இரண்டாம் நாள் காந்தாரா-1 வசூல் நிலவரம் என்ன?

இரண்டாம் நாள் காந்தாரா-1 வசூல் நிலவரம் என்ன?சுமார் 16 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் கன்னட மொழியில் உருவானா ‘காந்தாரா’ திரைப்படம் இந்திய அளவில் பேன் இந்தியா ஹிட் ஆகி 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் திரையரங்குகள் மூலமாக மட்டுமே வசூலித்தது. அதையடுத்து மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகம் ‘காந்தாரா -1’ ரிலீஸாகியுள்ளது.

பிரபாஸின் ஸ்பிரிட் படத்தில் வில்லனாகும் பாலிவுட் நடிகர்?

பிரபாஸின் ஸ்பிரிட் படத்தில் வில்லனாகும் பாலிவுட் நடிகர்?அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குனர் சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா, ரன்பீர் கபூரைக் கதாநாயகனாக வைத்து இயக்கிய அனிமல் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. அனிமல் படம் ஆணாதிக்கக் கருத்துகள் விதந்தோதுவதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. ஆனாலும் இந்த படம் 900 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்தது.

