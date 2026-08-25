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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (12:01 IST)

விஜய் ரொம்ப லக்கி!.. எல்லாரும் கத்துக்கணும்!.. டாக்சிக் விழாவில் நடிகர் யஷ் பேச்சு!...

yash vijay
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (12:05 IST)
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KGF, KGF2 போன்ற திரைப்படங்கள் மூலம் பேன் இண்டியா நடிகராக மாறியவர் யஷ்.  தற்போது கீத்து மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் அவர் நடித்துள்ள டாக்ஸிக் திரைப்படம் வருகிற 26ம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. எனவே அந்த படம் தொடர்பான பிரமோஷன் நிகழ்ச்சிகளில் யஷ் கலந்து கொண்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் நேற்று சென்னையில் நடந்த புரமோஷன் விழாவில் பேசிய யஷ் முன்னாள் நடிகர் மற்றும் முதல்வர் விஜய் பற்றி பேசினர். ‘நாங்கள் அவரிடமிருந்து நிறைய கற்றுக் கொள்கிறோம். அவர் மக்களிடமிருந்து நிறைய அன்பை பெற்றுள்ளார். அதனால்தான் மக்கள் அவருக்கு தற்போதுள்ள இடத்தையும் பொறுப்பையும் கொடுத்திருக்கிறார்கள்..

நாங்கள் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். அவர் ஒரு புதிய டிரெண்ட் செட்டராக மாறியுள்ளார். மக்கள் அவர் மீது பெரிய நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு நாளும் காலை முதல் இரவு வரை அவர் பணிபுரிந்து வருவதாக தயாரிப்பாளர் வெங்கட் நாராயணா என்னிடம் கூறினார்.

மக்கள் தனக்கு கொடுத்த அன்பை திருப்ப தர வேண்டும் என்பதற்காக உழைத்துக்கொண்டிருக்கிறார். இது ஒரு நல்ல முன்னேற்றம். இது போன்ற அரசியலுக்கு இந்தியா மாற வேண்டும்.. இது வரவேற்கத்தக்கது’ என சொல்லியிருக்கிறார்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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