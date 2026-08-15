  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. actor vishal failed as director on magudam movie
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 15 August 2026 (11:46 IST)

மொத்தமா காலி!. ஒரு கோடி கூட வரலயே!.. மகுடம் முதல் நாள் வசூல் அப்டேட்!...

magudam
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 15 Aug 2026 (11:47 IST)
google-news
இதுவரை நடிகராக மட்டுமே இருந்த விஷால் மகுடம் திரைப்படம் மூலம் இயக்குனராக மாறியிருக்கிறார். இந்த படத்தில் அஞ்சலி, துஷரா விஜயன் ஆகியோர் விஷாலுக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார்கள். அப்பா, மகன் என இரட்டை வேடங்களில் விஷால் நடித்திருக்கிறார்.

இந்த படம் நேற்று தமிழகத்தில் வெளியானது. ஆனால் இந்த படம் நெகட்டிவான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. அதற்கு முக்கியமான காரணம் படத்தின் கதை, திரைக்கதை மற்றும் 3 மணி நேர நீளம் ரசிகர்களை சோதிக்கிறது. அதோடு சுவாரசியமான கதை, திரைக்கதை இல்லாததால் படம் ரசிகர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை.

இந்நிலையில், படம் வெளியான நேற்று இந்த படம் வெறும் 60 முதல் 68 லட்சம் வரை மட்டுமே வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. சூர்யாவுக்கு விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ஹிட் படமாக அமைந்துவிட்டநிலையில் விஷாலுக்கு மகுடம் திரைப்படம் தோல்விப்படமாக அமைந்துவிட்டது. அதோடு, ஒரு இயக்குனராகவும் விஷால் தோற்றுப்போய்விட்டார் என கோலிவுட்டில் பேச துவங்கிவிட்டனர்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
சுதந்திர தினவிழா ஸ்பெஷல்!.. தர்மன் புது போஸ்டர் வேற லெவல்..

DC சூப்பர் ஹிட்!.. லோகேஷுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த சன் பிக்சர்ஸ்!...

DC சூப்பர் ஹிட்!.. லோகேஷுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த சன் பிக்சர்ஸ்!...சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் டிசி. இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருந்தார்.

மீண்டும் சிறுத்தை சிவாவுடன் இணையும் அஜித்!.. புரட்யூசர் யார் தெரியுமா?...

மீண்டும் சிறுத்தை சிவாவுடன் இணையும் அஜித்!.. புரட்யூசர் யார் தெரியுமா?...நடிகர் அஜித் கலந்த சில வருடங்களாகவே தொடர்ந்து கார் ரேஸில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

பில்டப்பில் வாழுறீங்க!.. சூர்யாவை திட்டிய மன்சூர் அலிகான்.. காரணம் இதுதான்!..

பில்டப்பில் வாழுறீங்க!.. சூர்யாவை திட்டிய மன்சூர் அலிகான்.. காரணம் இதுதான்!..80களில் பல திரைப்படங்களில் குரூப் டேன்சர்களில் ஒருவராக நடனமாடியவர்தான் மன்சூர் அலிகான்.

மொத்தமா காலி!. ஒரு கோடி கூட வரலயே!.. மகுடம் முதல் நாள் வசூல் அப்டேட்!...

மொத்தமா காலி!. ஒரு கோடி கூட வரலயே!.. மகுடம் முதல் நாள் வசூல் அப்டேட்!...இதுவரை நடிகராக மட்டுமே இருந்த விஷால் மகுடம் திரைப்படம் மூலம் இயக்குனராக மாறியிருக்கிறார்.

சுதந்திர தினவிழா ஸ்பெஷல்!.. தர்மன் புது போஸ்டர் வேற லெவல்..

சுதந்திர தினவிழா ஸ்பெஷல்!.. தர்மன் புது போஸ்டர் வேற லெவல்..ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பு முடிந்து விட்டநிலையில் ரஜினி தற்போது டிராகன் படத்தை இயக்கிய அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் தர்மன் என்கிற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.