லைகாவிடம் பெற்ற கடன் குறித்த வழக்கு: நடிகர் விஷாலின் மனு தள்ளுபடி..!

லைகா தயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் பெற்ற கடனை திருப்பிச் செலுத்துவது தொடர்பான வழக்கில், நடிகர் விஷாலுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. 
 
லைகா நிறுவனத்திற்கு வழங்க வேண்டிய ரூ. 21.29 கோடியை வட்டியுடன் செலுத்த வேண்டும் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து விஷால் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த இரு நீதிபதிகள் அமர்வு, முதற்கட்டமாக ரூ. 10 கோடியை நீதிமன்றத்தில் வைப்பு தொகையாக செலுத்த விஷாலுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.
 
தற்போது தனது வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்த பணத்தை செலுத்த மேலும் ஆறு வார கால அவகாசம் வேண்டும் என்று விஷால் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. 
 
ஆனால், ஏற்கனவே எட்டு வாரங்கள் கடந்துவிட்டதை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதிகள் அவகாசம் வழங்க மறுத்து விஷாலின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர். இந்த உத்தரவு சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
